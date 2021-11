Toto65-ennakko: Voittoputkessa ravaava Lumi-Pinja ampaisee kohti piikkipaikkaa – ”Keulasta on lyhyin matka maaliin”

Magic Mondayn areenoina toimivat maanantaina Teivo ja Mikkeli. Aleksi Kytölän tallista kilpailee hevosia molemmilla radoilla.

Karstulasta Tampereelle suuntaa vakuuttavaa jälkeä syksyllä tehnyt Lumi-Pinja, joka kilpailee Toto65-pelin toisessa kohteessa. Helmikuisen voiton jälkeen tamma ajautui pieneen suvantovaiheeseen, mutta kahden ja puolen kuukauden huilin jälkeen, meno on ollut hurjaa.

Lumi-Pinja palasi radoille lokakuussa Seinäjoella. Silloin tuloksena oli kakkossija, kun edelle ehti niin ikään hyvässä vireessä kilpaileva Ämpäri. Sen jälkeen tamma ei ole erehtynyt, joten kasassa on jo kolme peräkkäistä täysosumaa.

Varusteita ei tarvitse tulevaan kisaan muutella, ja kaikki vaikuttaisi olevan muutenkin kunnossa.

”Kyllä tietysti odotukset pitää olla hyvät. Kaikki on mennyt hyvin viime startin jälkeenkin. Hevonen otti sen kisan hyvin, eikä ollut moksiskaan”, Kytölä raportoi.

Tällä kertaa matkana on 1600 metriä. Lujaa kiihdyttävä Lumi-Pinja ampaisee matkaan kuutosradalta, josta valmentaja arvelee kuskina toimivan Santtu Raitalan tähtäävän heti kohti keulapaikkaa, josta tamma on ottanut kaksi viime voittoaan.

”En tiedä muiden lähtönopeuksia, mutta tämä on ollut auton takaa heti keulassa. Lumi-Pinja on tähän saakka lähtenyt lujaa. Lähdöt kuitenkin kovenevat, enkä näitä vastustajia tunne. Luulen, että Santtu kuitenkin ajaa nopealla hevosella eteenpäin.”

Kytölä sanoo, ettei keulapaikka ole kuitenkaan elinehto menestyksen kannalta, sillä Lumi-Pinja vaihtaa terävästi rytmiä myös selkäjuoksun jälkeen.

”Mutta tietenkin keulasta on lyhyin matka maaliin.”

Lumi-Pinjan emä on Suiriina, joka on jättänyt menestyneitä ravureita. Sisarusparven kovimman meriittilistan omaa Lumi-Masi. Vuoden 2017 derbykolmonen korkkasi seuraavana vuonna Satakunta Seniorin ja Kuusivuotiskunkun. Oriin voittosumma lähentelee 85 000 euroa.

Muutkin Suiriinan jälkeläiset ovat todella voitokkaita, joten menestys ei ole tullut puskista Lumi-Pinjankaan kohdalla.

”Tämä on tosi suvukas tamma. Koko ajan siltä on odotettu, mutta se on kärsinyt pienistä vaivoista, joita nuorella hevosella on”, Kytölä kertoo. ”Hevosta on koitettu viedä pikkuhiljaa eteenpäin. Odotan tästä hyvää tammaa pitkälle ajalle. Aika tekee tehtävänsä, että se saa kovuutta ja rutiinia.”

Treenari kehuu erityisesti tamman kilpailupäätä.

”Yleensä suomenhevoselle tulee kovuutta iän myötä, mutta tämä selvästi haluaa kilpailla ja voittaa. Tamma vastaa tosi sitkeästi, kun kaveri tulee rinnalle.”

Myös luonne miellyttää Kytölää. Vaikka Lumi-Pinja on mukava hevonen, löytyy siitä myös tarpeen vaatiessa ärhäkkyyttä. Ulkoiset raamitkin ovat kohdallaan.

”Se on sopivan kokoinen ja järkevä hevonen. Kompakti paketti.”

Lumi-Pinjan omistaa oululainen Keijo Lindgren, jonka kanssa Kytölä on tehnyt pitkään yhteistyötä. Valmentaja kehuu omistajan lojaaliutta ja panostusta hyviin hevosiin.

”Välillä on ollut ylä- ja alamäkiäkin, mutta ei voi olla kuin tyytyväinen.”

Lumi-Pinjan lisäksi Magic Mondayssa kilpailevat True Vision ja Next To Wurst. Kaksikko starttaa Mikkelin vauhdikkaalla kaviouralla.

True Visioniille startti on kolmas reilun kahden kuukauden tauon jälkeen. Se kiihdyttää Toto65-pelin avauskohteeseen kuutosradalta.

”Ihan hyvää juoksua odotan siltä. Se menee täyden matkankin, vaikka maili on sen paras matka. Hyvillä mielin mennään, kun kaikki on ollut kotona hyvin. Odotan sitä toton tuntumaan.”

Next To Wurst hakee uransa ensimmäistä täysosumaa, mutta vastassa on kovia hevosia, joten tehtävä on todella vaikea. Lähtöpaikkakin osui takariviin, mikä vaikeuttaa kärkisijoille kiertämistä entisestään, etenkin kun Mikkelin rata tunnetusti suosii keulapään hevosia.

”Se on pikkuisen laiskansitkeä ori, mutta parantaa koko ajan. Eiköhän tuossa vauhtia tule, ja Next To Wurst jaksaa tehdä omaakin juoksua. Nyt kokeillaan varmaan vetolappuja, jos ne toisivat yhden pykälän lisää. Tuntuu, että hevosella olisi kykyjä sisällään, mutta se jää vähän seurustelemaan kisan aikana. Jonain päivänä se puhkeaa kukkaan, toivottavasti jo maanantaina.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.