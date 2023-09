Toto65-ennakko: Voittotehtailija on petrannut otteitaan alati – ”Meillä on varmaan lähdön paras hevonen”

Team Amis omistama Informed Am on voittanut tällä kaudella jo kahdeksan kertaa. Ruuna on ottanut lisäksi muita totosijoja 11 kappaletta, ja Vermossa se yrittää jo viidettä perättäistä ykköstilaa.

Informed Am voitti viikko sitten keskiviikkona mahtisuorituksella. Antti Ala-Rantalan ajokki kiersi alun kolmannella, hehkutti keulaan etusuoran päätteeksi ja voitti keskipitkän matkan kisan tuloksella 14,0akp.

”Se oli kyllä kova suoritus hevoselta”, Ala-Rantala kehuu. ”En tiedä, että oliko kaikista kovin suoritus meiltä, mutta ainakin yksi kovimmista. Sille jäi varaakin vielä, että se voitti suhteellisen helposti.”

Informed Am kilpailee Vermossa Salamakypärät-lähdössä. Tino Keväänranta nähdään 5-vuotiaan ohjissa ensimmäistä kertaa.

”Tino soitteli ja kyseli hevosta ja lupasin tämän hänelle. Lähtö on paperilla helpompi mitä viime keskiviikon lähtö. Informed Am on vähän sellainen, ettei sitä auttaisi ottaa alussa oikein kiinni. Se on kuitenkin varmistunut, ja jos mitään äkkinäistä ei tule, ei pitäisi ongelmia tulla. Se on fiksu hevonen.”

Ala-Rantalalla on hyvä luotto treenattavansa menestykseen, vaikka se lähtee liikkeelle 12-radalta.

”Tällä on käsittämätöntä tuuria lähtöratojen kanssa. En muista, että milloin tämän kanssa on päästy eturiviin jollekin pienelle numerolle. Meillä on varmaan lähdön paras hevonen, mutta miten tuolta juoksu sitten menee? Informed Amilla voi ajaa matkan aikana eteenpäinkin, mutta varmaa voittoa ei voi tuolta paikalta luvata.”

Haastajadivisioonakarsintaan tulee Ala-Rantalalta Leon Coger. Se on kisannut kauhavalaistallista käsin neljästi, voittanut kerran, mutta pilannut laukkaan kolmesti.

”Hevonen otti Lahdessa turhan laukan. Väitän, että olisin otellut voitosta ilman kompurointia. Se teki ekassa koelähdössä saman, että astui yhden huonon askeleen. Siltä on otettu takaa pois kenkiä sen takia, ettei takapää tökkisi. Leon Coger on vahva hevonen. Mailin matka voi olla vähän lyhyt, mutta ei sillä pakittelemaan aleta. Yritetään päästä kuolemanpaikalle”, Ala-Rantala suunnittelee.

Kouvolan Kuningatarkisan päätösmatkan sankaritar Tutun Impi mittaa virettään tammalähdössä.

”Sille tuli vähän liian raaka juoksu Killerillä, kun joutui eka lenkin menemään kolmatta pitkin. Se maksoi pikkuisen lopussa. Tamma on varmaan vastaavassa lyönnissä kuin kunkkareissa. Volttilähtö ei ole tällä mieleen, ja jos hevonen neljän sakissa on, olen tyytyväinen. Sen kanssa odotellaan talvea.”

Härmän Häjyllä on valttikortti myös pitkän matkan kilpailuun Teräsmiesliigaan, jossa kilpaillaan pitkällä matkalla.

”Farzad Bokolle tuli taukoa, kun ei päästy Porin sprinttikisaan mukaan. Se on lyönnissä, ja Oulun startti ei varmastikaan sitä ainakaan haittaa keskiviikkoa silmällä pitäen. Pitkän matkan se menee, ja pienessä lähdössä voi päästä aika lähelle kärkeä. Toivottavasti ei tulisi kävelykisaa, kun puolireipas tempo sopii tälle parhaiten.”