Toto65-ennakkojuttu: Haastajan leirissä toivotaan reipasvauhtista finaalia – ”Kierretään vauhtiruuvia lisää”

Iosco Du Lys selvitti Joensuun 75-päivän haastavat olosuhteet mallikkaasti ja voitti karsintansa yllättäjänä.

”Se söi keulahevosen kuolemanpaikalta jo viimeisen takasuoran alussa ja piti varmaan voittoon korvat kiinni. Hevosen kengitysbalanssi ei ollut rapakkorataan parhaimmillaan, mutta se piti kuitenkin itsensä ravilla. Hevosen ravi meni sen takia lopussa epävarmaksi, vaikka voimia oli jäljellä”, Teuvo Nikulainen valottaa.

Iosco Du Lys kilpaili pitkään tasaisella taululla, mutta 5-vuotiaan kaksi edellistä kisaa ovat tuoneet ykköspalkinnon.

”Hevonen on petrannut otteitaan ja onnistunut nyt. Forssan 75-kierroksella olin sillä itse neljäs, ja se on ollut sen jälkeen hyvällä mallilla. On vaan tullut turhanpäiväisiä laukkoja ja häiriötä muilta.”

Nikulainen valitsi suojatilleen finaaliin kolmosradan. Jukka Torvinen jatkaa ruunan rattailla.

”Se on ollut outo hevonen. Se lähtee joskus kovaa matkaan auton takaa, muttei ole ollut tasainen ajettava, vaan päivästä on kiinni. Nopeimpien matkaan se ei lähtiessä pääse, mutta jospa pääsisi kiertämään vaikka johtavan rinnalle. Se juoksupaikka ei meitä pelota yhtään – kierretään vauhtiruuvia lisää.”

Muhkeasta ykköspalkinnosta ei Nikulainen Versutallin omistaman ruunan kohdalla suoranaisesti haaveile, mutta hän tiedostaa mahdollisen ylivauhdin nostavan 5-vuotiaan saumoja tuntuvasti.

”Voitto yllättäisi tuossa lähdössä, mutta jos juoksu yhtään onnistuu, ja varsinkin jos eka maili mennään liian kovaa ja viimeinen puolikas on hitain, meidän osakkeet nousevat.”