Toto65-tallikommentit: ”Jotain pientä mystistä meillä on tallilla ollut”

Toisen kohteen suosikki on Heidi Kivimaan valmentama Mieletön Melinda (T65-2/7).

”Viimeksi tamma oli tosi hyvä. Nyt on ensimmäistä kertaa mailin matka, niin jännä nähdä, miten se hevoselle sopii”, Kivimaa miettii. ”Kyllä siellä varmaan vauhtia on sisässä vielä, ja ennätys voisi tulla, jos vain ravi maittaa. Tamma ei mikään varsinainen laukkuri ole, mutta kyllä siellä se riski on olemassa. Se on vähän päivästä kiinni. Samoilla säädöillä mennään kuin aikaisemmin.”

Yllättäjiä etsivät huomioivat Petra Katalkinin treenaaman Meno-Missin (T65-2/2).

”Vaikka sillä on nyt muutama ihan hyväkin startti ollut, ja se on ehkä näyttänyt varmistuneen, niin kyllä se on vieläkin aika epävarma”, Katalkin sanoo. ”Varsinkin eturivi ja kakkospaikka tuovat lähtöön Meno-Missille riskiä, kun kovaa kuitenkin pitäisi lähteä. Eikä maililla virheisiin ole varaa. Mikkelissä (26. heinäkuuta, aika 27,1a) se meni mailin ihan hyvin, mutta ehkä sai silloin juosta sillä tavalla rauhassa sen. Vauhtiakin hevosesta kuitenkin löytyy, kunhan menisi vain ravia. Varusteet ovat samat kuin viime starteissa.”

Neljännen kohteen Horsetail’s O’neil (T65-4/2) sijoittui viimeksi viiden päivän starttivälillä seitsemänneksi ajalla 15,6ake.

”Se oli vähän tasainen siihen lähtöön. Lyhyen starttivälin vuoksi en viimeistellyt sitä ehkä ihan niin reippaasti kuin olisi tarvinnut”, valmentaja Eija Karppinen kertoo. ”Nyt on normaalisti ajettu. Se on juossut viime aikoina välipohjilla, kun oli pieni anturavamma, mutta nyt ne otetaan pois. Kesällä hevonen juoksi muutaman startin, kuten ennätyskisansa, kärkikengillä. Se helpottaa kaarrejuoksua. Lähtöpaikka on hyvä, mutta lähtö on kova, joten en tiedä, mihin asti hevonen sitten riittää.”

Lähdön suosikki on Bribes (T65-4/10), joka oli myös mukana samassa Oulun lähdössä kuin Horsetail’s O’neil. Bribes kesti keulapaikalta neljänneksi.

”Vähän jäi siinä veto päälle. Hevonen kävi liian kuumana siihen lähtöön”, valmentaja Jani Oinonen sanoo. ”Nyt on tilanne toinen, kun on takarivi. Toivottavasti hevonen rauhoittuu selkään. Jotain pientä mystistä meillä on tallilla ollut, kun osa hevosista ei oikein ole vain suorittanut. Bribesin vire pitäisi olla ihan ok. Ainakin viimeistelyssä kaikki oli ok ja hevonen palautui siitä hyvin. Katsotaan lämmityksen jälkeen, laitetaanko nyt kokolappujen tilalle vetolaput. Saataisiinko sillä lähtöhommaa rauhoittumaan?”