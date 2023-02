Toto65-tallikommentit: ”Oli niin makean tuntuinen, kun maanantaina ajoin”

Jyrki Tammimetsän valmentama Tähti-Teijo (T65-2/13) on toisen kohteen suosikki. Viimeksi se laukkasi lähtöön, minkä jälkeen kulki viimeiset 2000 metriä 27,4 ja puristi vielä voittoon asti.

”Lähtötilanne on ollut vähän semmoinen probleema, sillä se tekee sen laukan”, Tammimetsä kertoo. ”Tähti-Teijo vain ryntää siinä, jos hevosia on kahta puolta, eikä edessä ole hevosia. Pää vie paljon kovempaa kuin mitä jalat pysyvät mukana. Tänään on juoksurata, mikä ehkä mua vähän helpottaa siinä mielessä, että saan olla siellä ulkoradoilla hetken aikaa alkurynnistyksessä. Jos se sieltä malttaisi vähän paremmin lähteä. Kunto on hyvä, viimeksi Lahdessakin se teki tosi kovan juoksun. Pientä viilausta tehdään varusteisiin, mutta ei mitään isoa. Ehkä kokeillaan vähän toisenlaisella obersekillä ajaa.”

Pertti Niverin treenaama Hulluduunari (T65-5/8) on 1609 metrin matkalla ajettavan Hopeadivisioonakarsinnan avainhevosia.

”Oli niin makean tuntuinen, kun maanantaina ajoin sillä”, Niveri iloitsee. ”Lähtöpaikka on nyt vain siellä ulkona, ja siitä lähtee kovaa sisäpuolelta Kleppe Spödå ja Julmin. Ensimmäiset 200–300 metriä tulevat olemaan varmaan kovat. Jos ei päästä keulaan, niin sitten on vaikka ajettava kuolemanpaikalta, jonka Hulluduunarin pitäisi mailin matkalla kestää. Varusteet ovat ennallaan. Viime kisoihin (kaksi viidettä sijaa) olen ollut erittäin tyytyväinen. Vermossa se jäi pussiin ja Lahdessa sai liian myöhään tilaa.”

Jyrki Filatoffin valmentama Vieskoff (T65-5/9) palasi viimeksi kolmen ja puolen kuukauden tauolta ja oli 3. sisältä keskipitkän matkan kilpailussa viides ajalla 29,5a.

”Olin oikein tyytyväinen”, Filatoff tiivistää. ”Siinä oli niin pitkä tauko ja ei ollut ajettu kuin yksi rauhallinen hiitti. Siihen nähden voisin kuvitella, että Vieskoff menee paljonkin eteenpäin. Lähtöpaikka (9) on inhottava, kun hevonen olisi niin nopea eturivistä. Vieskoff pystyy tämän päivän vastusta vastaan pärjäämään. Viimeksi oli mielestäni etukäteen kovempi lähtö ja matkakin oli pitkä. Viimeksi oli reikälaput, ja nyt ehkä laitetaan ne umpeen, mutta katsotaan vielä.”