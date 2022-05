Ensimmäisessä Salamakypärät-osakilpailussa toiseksi What The Hellillä sijoittunut Johanna Säteri ajaa jälleen työnantajansa Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavaa. Keskiviikkona kärryjen edessä on nousuvireinen Global Venture. Kuva Anu Leppänen

Kotimaan ravit Toto65-tallikommentit: "Viimeistelyissä paremman tuntuinen" (tilaajille) Neljäntenä kohteessa ajettavassa Salamakypärät-osakilpailussa starttaa yksi Toto65-kierroksen mielenkiintoisimmista valjakoista.