Toto75-ennakko: Anna ei ole tavallinen tamma - kesäradan kuningatar hakusessa

Exploding Anna on tehnyt koko kevään tasaisen vahvaa jälkeä kivikovissa lähdöissä. Oulun maratonilla 1. toukokuuta se juoksi 6. ulkona, josta se kellotti kirilenkin 14,1-vauhtia. Tamma ei käynyt päätöskierroksella kolmatta rataa sisempänä, eikä suoritusta pääse millään tavalla moittimaan. Sijoitus olisi ollut aivan toisenlainen, mikäli kahdella ensimmäisellä ringillä olisi kärjessä juostu tosissaan.

Ylivieskassa tuli ansaittu voitto, ja viikko sitten Vieremällä kiri parijonosta kantoi rahasijalle. Täyden matkan volttitulos 15,1 on kovaa valuuttaa, mutta turbovaihde jäi uupumaan.

"Kun tammalla on pöljä päivä, niin se pystyy tekemään kovan kirin", Mämmelä aloittaa. "Exploding Anna ei kuitenkaan anna itsestään läheskään aina kaikkea ulos. Vieremällä voisi sanoa, että sillä kertaa hevonen ei vain riittänyt kovassa lähdössä parempaan, mutta oli hyvä viides. Pienestä asiat ovat kiinni, ja lauantain lähdöissä voitto roikkuu ilmassa. Kaustisella viime keväänä onnistuimme To75-lähdön voittamaan, joten haave on sillä tavalla jo täyttynyt."

Useampi asia muuttuu Kajaanin kisan alla. Menestys tai menestymättömyys on aina monen asian summa. Se on selvä, että Endless Storya ja kumppaneita vastaan palasten pitää napsahtaa täysin kohdalleen.

"Kajaaniin valmistellaan tamma hieman toisella tavalla kuin aikaisemmin. Vieremää ennen tuli ajettua kotona vähän liiankin innokkaasti, mutta nyt säästetään tamman ruutia kisaan ja annetaan enemmän lepoa. Kokeillaan tehdä pieniä muutoksia, joilla toivotaan olevan positiivinen vaikutus lopputulokseen."

"Ville Pohjola ajaa nyt, kun toinen Ville on ajokiellossa ja Pohjola sopii mielestäni erittäin hyvin Explodin Annan kyytiin. Hän on usein ollut varattuna, mutta nyt saatiin mies rattaille. Tamma on Pohjolalle tuttu hevonen. Voltin vitonen on takamatkalta tietenkin hankala paikka, kun vastassa on pelkästään kovia hevosia. Juosta saa varmasti tosissaan."

Teuvo Mämmelä, 58, on raahelainen raviharrastaja, joka on päässyt viime vuosina elämään unelmaansa vähän kuin etukäteen. Exlopoding Annan ja Astrid Brolinen kanssa touhuavat myös vaimo ja tytär-Tiia.

"Tarkoitus oli laittaa hevosia vasta eläkeiässä, mutta viisi vuotta sitten poika osti asuntomme ja muutimme maalle. Sitä ennen oli kahdeksan vuoden ajanjakso, jonka aikana en kertaakaan ajanut hevosta. Kolmivuorotyössä käyn, mutta pääsin toteuttamaan haaveeni jo ennen eläkeikää", Mämmelä nauraa.

Valmentaja nauttii tammojensa treenaamisesta, mutta laji tuo myös toisenlaisia tuntemuksia, jotka samaan aikaan koukuttavat ja ovat epämiellyttäviä.

"Jännitän kisapaikalla lähtöä ihan hirveästi, ja välillä on suorastaan raivostuttavaa olla raveissa. Ravit on kuitenkin niin mukava harrastus, että ilman muuta aion olla mukana niin kauan, kun pääsen nousemaan kärryille. Yritetään joka päivä kehittyä valmentajana, ja tähän saakka hyvin on mennyt."

Exploding Anna erottuu kokonsa puolesta raviradalla kilpasiskoistaan, ja ranskalainen veri on tuonut tammaan jaksoa. Ensi keväänä sen on tarkoitus siirtyä siitospuuhiin.

"Amerikkalainen isäori olisi tarkoitus tammalle katsoa, siinä on useampi ehdokas, mikä on ollut mielessä. Jos saisi sitä kautta varsaan nopeutta. Astrid Brolinen on tarkoitus palata radoille heinäkuussa, ja kesää kohti mennään tammojen kanssa hyvillä mielin", Mämmelä päättää.

Exploding Anna juoksee Kajaanin ravien lähdössä 6, joka on Toto75-ravien toinen kohde