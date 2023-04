Toto75-ennakko: Anni, appiukko ja Ambriel - täyden luottamuksen AAA-tiimi kokoontuu

Karppanen on kahden pienen lapsen äiti, ja päivät menevät siivillä lasten ja hevosten parissa.

"Hevoshommaa tehdään melkein 24/7, ja kun kotipiiriin saadaan iltapäivällä lastenhoitoapua, niin valmennetaan appiukon kanssa yhdessä hevosia. Kaiken kaikkiaan tallissa on yhdeksän treenattavaa, ja töitä on riittävästi."

Karppasen appiukko Markus Takaluoma on panostanut kovasti hevosiin, ja intohimo lajia kohtaan on tiimissa kova. Karppasella on toive, että Ambriel pääsisi huippukunnossa kisaamaan tulevana keväänä pikamatkalla.

"Uusi komea ennätys olisi tammalle kisa saada. Jos pääsisi vaikka Mikkeliin mailille kisaamaan isojen tyttöjen kanssa. Se olisi sellainen tavoite tälle kesälle."

Ambriel saa valmentajaltaan varauksettomat kehut luonteestaan.

"Tammalla ei ole mitään luurankoja kaapissa. Sille pitää antaa numeroksi 11, ei parempaa treenattavaa voisi edes toivoa. Ambrielin voi lähettää huoletta raveihin sellaisenkin ihmisen kanssa, joka harvemmin toimii hevosten kanssa. Mitään negatiivista en osaa siitä sanoa."

Pohjanmaan ravipäivä kokoaa lähialueiden hevoset ja ihmiset yhteen. Karppanen odottaa lauantaita, joka on monelle muullekin juhlapäivä.

"Seinäjoella on hienot ravit lauantaina. Toivottavasti ilma suosii ja paikan päälle tulee mahdollisimman paljon yleisöä. Isommissa raveissa tunnelma nousee, ja Seinäjoelle tulee paljon kovia hevosia. Mahtava ravipäivä on edessä", Karppanen päättää.

Ambriel kilpailee Seinäjoen lähdössä 3, joka on Toto75-pelin kolmas kohde