Toto75-ennakko: Antti liikuttaa Suur-Hollola-ajossa - "Tämä on monien mahdollisuuksien laji"

"Minulla on yksi oma kasvatti, ja se on Antti. Ei tämä ihan huonosti ole mennyt. Tämä on monien mahdollisuuksien laji. Monta kertaa on jäänyt jossiteltavaa, mutta paljon yhteisiä hienoja hetkiä olen saanut kokea Antin kanssa. Sillä on todella kova luokka, mitä se ei ole välttämättä päässyt kokonaisuudessaan näyttämään suurelle yleisölle."

Hevosen yhteinen matka Risto Airaksisen kanssa lämmittää Kyröä kovasti.

"Molemmat ovat vanhoja ja viisaita. Anything For You on säilyttänyt elämänilonsa juuri sen vuoksi, että se on niin kiinnostunut, mitä ympärillä tapahtuu. Se seuraa tarkasti katoksillakin mitä muut tekevät. Hevonen on Riston tavoin nuorekas, joten siinäkin mielessä niissä on samaa. Risto on sanonut, ettei pihaan tarvitse vahtikoiraa, kun Antti seuraa niin tarkasti ympäristöään", Kyrö nauraa.

Anything For You juoksee lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde