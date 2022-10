Toto75-ennakko: Aron ässä PM-päivään - “Kasvatus on mielenhoitoa”

Tuleva viikonloppu Turussa on täynnä huippuraviurheilua. Pohjoismaiden mestaruuden lisäksi myös alemmissa sarjoissa on kosolti mielenkiintoa ilmassa, ainakin jos kysyy asiaa Mikko Arolta. Hänen valmentama ja yhdessä puolisonsa Marie Kalrssonin kanssa omistama Criminal Ace on suosikki Santtu Raitalan ajamana.

“Kuski onkin ainoa, mikä vaihtuu”, Aro kommentoi. “Janne (Ranta-Krenkku) olisi saanut ajaa, mutta hänellä ei c-kortti riittänyt tuohon lähtöön. Soitin sitten Santulle (Raitala), ja hän innostui heti. Radan sain valita voltin nelosen ja vitosen väliltä. Kumpikaan ei ole hyvä paikka, mutta otin vitosen, kun ulkopuolella ei ole juoksuradan hevosia ja siinä saa voltata vähän leveämmän ringin.”

Criminal Ace ehti karsintalähdön jälkeen tykittää Porissa ykköseksi kovalla tuloksella 15,2a/2100m. Jos se pystyisi voltista samanlaiseen kilometriaikaan, ei hevonen todennäköisesti kohtaisi parempaansa. Homma ei ole kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen.

“Toiveissa olisi, että Criminal Ace parantaisi edelleen otteitaan. Ainakaan keskiviikkoon mennessä ei ole tullut mitään negatiivista uutta tietoa, mikä kehittymisen estäisi. Seurasin karsinnat ja tuli sellainen fiilis, ettei ruunalta ainakaan kukaan karkuun juokse. Odotan paljon, jos vain kaikki onnistuu.”

Criminal Acen suku on mielenkiintoinen. Sen kanadalaisemä Val Lee Virtue ehti jättää Lars Ingman Oy Ab:n omistuksessa mm. Caesar De Veluwen ja Gisele De Veluwen. Ennen siirtymistä vihreämmille laitumille elokuun lopussa se ehti jättää Arolle ja Karlssonille neljä varsaa. Criminal Ace on puhkeamassa nelivuotiskautensa päätteeksi kukkaan.

“Heti opetusvaiheessa hevonen vaikutti lahjakkaalla, meni nätisti ja tuntui hyvälle. Sitten tuli kaksivuotiskaudella pieniä ongelmia, jotka jatkuivat kolmevuotistalveen. Vielä tänäkin päivänä nuo vastoinkäymiset heijastelevat hieman Criminal Acen otteissa. Oikeastaan vain kahteen viimeiseen starttiin olen ollut tyytyväinen. Sitä ennen on koko ajan ollut tunne, että hevosella pitäisi olla rahkeita paljon parempaan.”

Mikko Aro on puolisonsa Marie Karlssonin kanssa harrastanut kasvatustoimintaa oman jälkikasvunsa lisäksi myös ravipuolella. Kaksi uutta siitostammaa on todettu molemmat kantaviksi, joten myös jatkuvuutta on tulossa.

“Kasvatus on sellaista mielenhoitoa”, Aro nauraa. “Vieraiden hevosia mahtuisi talliin valmennukseen omien lisäksi, mutta niitä ei ole tarjottu riittävästi. Kasvatellaan tässä muun toiminnan ohessa. Lisäksi käyn kengittämässä lähialueiden hevosia. Pakko on ollut käydä lisäksi pari päivää viikossa rakennuksilla töissä, eikä vapaa-ajan ongelmia ole.”

Criminal Acen tuore menestys on tuonut virtaa mieheen.

“Voittaminen on keskimäärin mukavampaa kuin häviäminen. Criminal Ace on kaiken lisäksi tosi kiltti hevonen, jota lapsetkin voivat harjata. Kaikenlaista on mahtunut matkan varrelle, mutta toivottavasti ruuna pääsee tulevaisuudessa näyttämään parasta osaamistaan”, Aro päättää.

Criminal Ace juoksee Turun Kavioliiga-raveissaa lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde