Toto75-ennakko: Täydellinen lenkkikaveri hakee jo neljättä voittoaan Joensuu-ajossa – "Tullaan koittamaan, kuinka meidän käy"

Artun-Tallin omistaman ja kasvattaman Atupemin tarina on värikäs. Ori nousi suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään vuonna 2019 voitettuaan 6-vuotiaana Seinäjoki Racen, mutta sai heti seuraavassa startissaan Ruotsin kilpailureissulla Åbyssä haavan vasempaan etujalkaansa, joka jäi vihoittelemaan pitkäksi aikaa ja johti lähes vuotta myöhemmin jännevammaan.

Kaudella 2020 hevonen kilpaili vain kerran ja 2021 sitä ei nähty radoilla lainkaan.

Viime kaudella Atupem kuitenkin teki upean paluun radoille. Se voitti kauden seitsemästä startistaan viisi ja keräsi 58 000 euron kausiansiot.

Kausi kuitenkin päättyi syyskuussa ajettuun Suomen mestaruuteen, jossa etujalan vamma uusiutui.

Tämän kauden Atupem aloitti kesäkuun puolivälin jälkeen Killerillä, jossa se purjehti vakuuttavasti ykköseksi keulassa ravanneen Better Bossin rinnalta. Tuon startin jälkeen orin jalka ei ole reagoinut ja lauantaina se puolustaa Joensuun Linnunlahdella viimevuotista Joensuu-ajon voittoaan.

”Tullaan koittamaan, kuinka meidän käy”, valmentaja Antero Tupamäki aloittaa.

”Ainakin tuntuisi, että jalka kestää ja hevonen on muuten hyvässä kunnossa. Killerin startin jälkeen sillä on ollut kaikki hyvin, eikä jalkaan tullut mitään isompaa. Tämä lähtö oli jo pidemmän aikaa sitten merkattu kalenteriin, sillä kovin usein me ei Atupemilla nykyään ajeta kilpaa”, Tupamäki kertoo.