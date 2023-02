Toto75-ennakko: Ei yhtään nimensä veroinen - Downshifter ottaa homman tosissaan

Jorma Tiilikainen antaa heti kärkeen esimerkiksi, mikä kertoo paremmin Downshifterin todellisesta luonteesta.

“Tiistain 2000 metrin hiittiin tuli ylimääräinen kierros lisää”, Jorma Tiilikainen nauraa. “Siinä oli vähän taustalla sekin, että edellisen perjantain harjoitus meni vähän mönkään, kun radan pinnassa oli irtolunta. Tuolloin ei päästy ajamaan reipasta, joten Downshifter oli tiistaina turhankin paineissaan. Kolmannella ringillä se päästi omasta halustaan kovimmat höyryt pois koneesta. En usko, että siinä oli mitään negatiivista lauantaita ajatellen, sillä Downshifter ravasi hyvin.”

Ruuna on tehnyt jo pitkään hienoja jälkeä, ja tuoreimmassa kisassa kuudesti peräkkäin voittanut Hertus oli täydellinen vastaantulija Downshifterin käsittelyssä. Väkivahva ranskalainen pääsi suursuosikkina keulaan, mutta Downshifter pakeni rinnalta kirihetkellä maisemiin.

“Se oli raviurani tähtihetki”, Tiilikainen hehkuttaa. “Juha Utala ja Hertus tulivat Kuopioon voitonvarmoina, mutta kaverin ilme oli viimeisellä takasuoralla vakava, kun laitettiin kaasu pohjaan. Siinä ajettiin 200 metriä oikein tosi kovaa. Ei ruuna ole parempi kuin Hertus, mutta sillä kertaa kävi näin. Tämä on laji, jossa kaikki muuttuu hetkessä. Joka tapauksessa tuorein voitto oli hieno.”

Kuopion startin jälkeen ruoka on maistunut ja hevonen on saanut olla terve. Palaset ovat loksahtaneet kohdilleen juuri terveystilanteen kohentumisen myötä, kun hevosta aikaisemmin uralla häirinneet nivelkivut ovat fyysisen kovettumisen kautta hellittäneet.

“Downshifter on saanut selvästi lisää itseluottamusta. Aikaisemmin sen kunto ei riittänyt menestykseen johtavan rinnalta, mutta Kuopiossa se selvitti paikan kunnialla. Ruuna on painanut vapaalla radalla ihan liikaa, eikä se vieläkään ole mikään toivepaikka. Kilometrin kirin hevonen voi nykykunnossaan kestää, mutta ei mielellään sitä pidempää.”

Toto75-lähtöön lauantaille Downshifter sai numeron 16, eli pitkää kiriä on joka tapauksessa tarjolla. Tiilikainen itse potee Mikkelissä tammikuussa saamaansa ajokieltoa, joten Tuomas Pakkanen hyppää toista kertaa huippukuntoisen hevosen kyytiin.

“Taktiikkapalaveria ei ole pidetty, enkä sen kummemmin lähde Pakkasta neuvomaan. Sen sanon, että selkään pitäisi pyrkiä. Jos takamatkan takarivistä lataa eteenpäin vapaalle radalle, niin se ei tule päättymään hyvin. Mitä nopeammin selkään, sitä parempi, sillä hevonen ei ole sitä mallia, jota voi noin vain ottaa kiinni.”

Sama energisyys välittyy hevosesta myös kotona, mutta päivääkään Tiilikainen ei vaihtaisi pois. Downshifterin kyydissä kuluva talvi on ollut miehelle ikimuistoinen ja terveenä pysyessään ruuna pystyy menestymään vielä monta kertaa lauantain lähdöissä.

“Ruuna on harrastajalle ihan täydellinen hevonen. Ei se varmaan kenellekään ammattivalmentajalle edes kelpaisi, mutta minulle se riittää vallan mainiosti. Onhan se kotona hevonen on vähän hankala ajaa, kun se on niin railakas menemään. Hirveän kiltti ja mukava kaveri se kuitenkin on.”

Tiilikaisella on tallissaan muitakin kavereita, sillä yhteensä hevosia on seitsemän. Kolme starttihevosta, siitostamma, pari suomenhevosvarsaa ja yksi lämminverivarsa.

“Työtä hevosten kanssa riittää, kun varsojen opettamiseen pitää varata oma aikansa. Siitä saa myös paljon, ja Downshifterin kanssa menestyminen on ollut hieno kokea. Harrastuksena lajia jatketaan”, Tiilikainen päättää.

Downshifter juoksee Kuopion Kavioliiga-ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde