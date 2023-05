Toto75-ennakko: Enemmän kuin kotikisat - "Asteri on kuin ystävä tai perheenjäsen"

Asterisque aloitti uransa laukkastartilla, mutta sen jälkeen hevonen voitti Mauri Jaaran valmennuksesta uskomattomasti yhdeksän kertaa peräkkäin. Näihin onnistumisiin kuuluu myös Oulun divisioonafinaalin ykkössija, ja lauantain jackpot-kierroksella ori palaa isoihin kisoihin takaisin.

Hevosen matkan mahtuu yli vuoden kilpailutauko, joka tuli oriin hankositeen reagoitua viime vuoden helmikuussa. Samalla se lähti kotiin tervehtymään, mutta palasi muutaman kuukauden jälkeen takaisin Ruukkiin, jossa Hanna-Mari Niemi on ollut jo pitkään töissä.

"Asteri on ollut alusta saakka tuttu kaveri, ja mietin reilu vuosi sitten, että näenkö hevosta enää koskaan", Niemi muistelee. "Sitten tuli joskus toukokuussa puheisiin Aulin (Siekkinen) kanssa mahdollisuus ottaa Asteri valmennukseen, kun heillä oli paljon kotona hevosia. Olin kiintynyt Asteriin, ja on ollut mahtava päästä tekemään sen kanssa töitä. Ori on niin motivoitunut treenaaja, että haluisi lähteä uudelleen lenkille, kun ajetaan takaisin talleille päin. Asteri on minulle kuin ystävä tai perheenjäsen."

Ensimmäisen kuukauden ori oli kävelytreenissä, ja sen jälkeen hevosen kanssa on eletty päivä kerrallaan. Muutamia hampaita on jouduttu poistamaan, mikä on tuonut lähes kuukauden tauon harjoituksiin.

"Suuta hoidetaan edelleen reilun kuukauden välein huuhtelemalla, kun sitä on tullut hysteerisen tarkaksi sen kanssa. Emän jälkeläisillä on pitänyt erityisen tarkkaan hoitaa suuta, mutta onneksi Asterin terveystilanne on nyt kaiken kaikkiaan hyvä."

Hevonen palasi vuoden tauolta täyden matkan 15,8-tuloksella, mikä lämmitti valmentajaa erityisesti. Hanna-Mari Niemi perkaa kauden neljä ensimmäistä kisaa varsin analyyttisesti.

"Heti ensimmäisessä kisassa tuntui, että Asteri on tulossa takaisin. Alla oli vain kolme-neljä ratahiittiä Oulussa pitkältä tauolta, eikä hevosella oltu ajettu juurikaan kovempia harjoituksia. Kun se oli heti niin pontevana, niin Ylivieskan ykkössija ei ollut yllätys. Siinä esitys oli odotetun hyvä, kun alla oli yksi kisa."

Sen jälkeen kiri ei kantanut maaliin saakka, mutta alisuorittamiseen löytyi heti kisan jälkeen selkeä syy.

"Oulussa juostun startin voi unohtaa", Niemi painottaa. "Se menee valmentajan piikkiin, sillä Asteri juoksi hokkikengässä, vaikka rata oli lopulta kesäkunnossa. Matkan aikana oli pari-kolme pyrähdystä, ja hevonen meni hapoille. Startissa meno oli vähän samanlaista kuin olisi joutunut juoksemaan kumpparit jalassa."

Tuoreimmassa lähdössä tauluun tuli heikko sijotus, mutta sen taakse kätkeytyy lupaava suoritus, jonka myötä saatiin varmuus hevosen ilmoittamisesta Oulun kotiradan Toto75-raveihin.

"Rovaniemellä viimeksi odotin, että hevonen palaa tasollee, ja se olikin taas normaali hyvä itsensä. Ville Pohjola sanoi, että oikeastaan Asteri jäi täysin ajamattomaksi, joten se tuli paljon voimia tallella pussissa maaliin."

Asterisquen taulu pääsi sen verran heikkoon jamaan, ettei pääsy mukaan Kavioliiga-raveihin ollut varmaa kuin vasta listojen valmistuttua. Niemi onkin hyvillään edustuspaikasta, ja loistopaikka antaa mahdollisuuden myös menestyä.

"Vielä viittä vaille yhdeksän katsoin avointa ilmoa, ja hevonen oli toiseksi viimeisenä pääsemässä mukaan. Lähtöä oltiin kuitenkin mietitty jo pidempään, joten jännittää sai loppuun saakka. Asteri ei ole mikään raketti, mutta paikka on mainio ja lähtö vaikuttaa tasaiselta. Hyvillä mielin lähdetään mukaan, sillä hevonen täyttää kisassa paikkansa. Se voisi saada paikan toisesta parista kärjen tuntumasta."

Lamujoen Perhekodit Oy:n kasvattama ja omistama Asterisque on yksi Juliana Hopen kymmenestä jälkeläisesti. Seitsemän radoille tullutta ovat kaikki päässeet voittamaan, ja kolme varsaa on vielä kasvamassa kilpahevosiksi. Sisarusparvi on nähty toistaiseksi radoilla 225 kertaa, ja launtaina Oulussa tuohon tilastoon saadaan yksi talletus lisää.

Asterisque juoksee Oulun lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde