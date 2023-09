Toto75-ennakko: Energiapakkaus syntymästään saakka - "Jännitys ja verenpaine nousevat"

Hurman Viesker on Kyösti Salojensaaren kasvattama, omistama ja valmentama ruuna. Hän jos kuka tietää, miten lähtöhetki voi tuoda monenlaisia tunteita pintaan.

"Lähtö kun lähestyy, niin jännitys ja verenpaine nousevat", Salojensaari nauraa. "Starttihetkellä ensimmäiset 50 metriä ovat olleet kriittiset. Energiaa hevosella on ollut syntymästä saakka. Koelähdön ja ensimmäisten kisojen jälkeen kuskit ihmettelivät tallialueella, etteivät hevosen menohalut vaikuta loppuvan ollenkaan."

Hurman Vieskerin lahjat ovat tulleet selviksi. Sen uran statistiikka kertoo ominaisuuksista kaiken oleellisen. Ruunan sijoitusprosentti on yli 50, mutta toisaalta 58 prosenttia kilpailuista on tuonut mukanaan vähintään yhden laukan. Hienosta menestyksestä huolimatta ura on ollut laukkojen ja vastoinkäymisten myötä katkonainen.

Kausi 2023 on ollut terveystilanteen osalta suotuisa, ja voittojakin tälle vuodelle on kasassa jo viisi. Tiiviistä kilpailurytmistä huolimatta virtaa on piisannut, ja usein heti aja-kommennon jälkeen selostaja on joutunut toteamaan Hurman Vieskerin laukkaavan.

Viidestä tuoreimmasta kisassa laukka on yllättänyt kuitenkin alussa vain kerran. Hyppy tuli tuoreimmassa kisassa Oulussa hyvin tutusta syystä.

"Rinnalta hevonen lähti vauhdilla, ja Hurman Viesker lähti innokkaana vastaamaan tälle. Hurman Viesker on niin kilpailuhenkinen, että se kostautui laukkana. Muutoin olin oikein tyytyväinen hevosen suoritukseen."

Startin jälkeiset päivät ovat sujuneet posiitivissa merkeissä.

"Reissu oli pitkä, mutta Hurman Viesker palautui tosi hyvin startista ja kuljetuksesta. Tiistaina ajoin hevosella lenkin, niin ruunan olemus oli tosi hyvä. Kaikki on siis kunnossa kisan alla."

Sisäradan lähtöpaikan valmentaja näkee mahdollisuutena, jonka riskit pitää hyväksyä.

"Sisärata on nopealle lähtijälle hyvä paikka edellyttäen, että Hurman Viesker kulkee ravia. Ruuna on rauhoittunut, vaikka intoa on edelleenkin paljon. Olen ollut tyytyväinen siihen, miten hyvin hevonen on viime aikoina selvittänyt lähtöhetken. Ehjällä juoksulla Hurman Viesker pystyy ottelemaan ihan kärjessä."

Kokemusta valmentajalta löytyy lajista niin paljon, ettei hän yhdestä ykkösradasta suuremmin hätkähdä. Jos lauantaina ei natsaa, niin aina tulee uusi mahdollisuus. Salojensaari on syntynyt perheeseen, jossa hevoset ovat aina olleet elämäntapa.

"isä ja ukki-vainaa ovat touhunneet molemmat hevosten kanssa, ja sitä kautta olen itsekin ollut mukana pikkupojasta saakka. Olin kiinnostunut asiasta, mutta jouduin olemaan muutaman vuoden kokonaan poissa hevosten parista, kun allergia äityi niin pahaksi. Se on ajan myötä lieventynyt, ja nyt olevan taas ollut usemman vuoden aktiivisemmin mukana."

Kyösti Salojensaari on kasvattanut omiin nimiinsä toistakymmentä hevosta, ja tahti on entisestään kiihtymässä tänä keväänä talliin syntyi neljä lämminveristä ja yksi suomenhevonen.

"Parin starttihevosen kanssa mennään, ja yhden Hurman Vieskerin siskoista myin Seppo Suuroselle. Meille syntyi keväällä varsa Parvelan Retusta, ja kun tammoja on tullut paljon, niin se tietää kasvatustoiminnalle jatkoa", Salojensaari päättää.



