Toto75-ennakko: Eripura vaihtui menestykseen - Liisinko on nyt Lipposen kaveri

Veijo Lipponen, 74, on ollut raviurheilussa mukana 30 vuotta. Hänen menestyshevosensa 2000-luvun alkupuolella oli ori Yöjuttu, joka pärjäsi hienosti myös lauantain lähdöissä. Reilut 19 vuotta sitten parivaljakko teki Oulun Äimärautiolle ikimuistoisen reissun, josta kotiin oli tuomisina Toto75-voitto.

Tulevana lauantaina tavoitteet eivät ole yhtä korkealla kuin takavuosina Yöjutun kanssa, mutta hurjaan menoon syttynyt Liisinko on antanut miehelle mahdollisuuden tavoitella taas menestystä valtakunnan kovimpana ravipäivänä, ja vieläpä Toto75-finaalikierrokselta.

"En ota paineita menestyksestä", Lipponen toteaa heti kärkeen. "Joku saattaa pitää pöljänä, kun ajan hevosta itse. Tällä kertaa oli ajatuksissa pyytää ammattikuskia rattaille, mutta koska mukaan pääseminen ei ollut varmaa, niin ajetaan nyt itse. Pitää olla millitarkkana, ettei satu vahinkoja. En aja yhtä pieneen rakoon kuin ammattilaiset, eikä tässä olla verenmaku suussa liikkeellä."

Liisinko ja Veijo Lipponen ovat viime kuukausien aikana valloittaneet lähialueiden raviradat kerta toisensa jälkeen. Parivaljakon yhteiselo ei kuitenkaan aina ole ollut sopuisaa, vaikka menestystä on tullut ennenkin.

"Meillä oli pari-kolme vuotta huonot välit", Lipponen nauraa. "Yhtenä perjantaina sanoin tallilla käyneelle hevosmiehelle, että ori on mahdottoman kiltti. Lauantaiaamuna tilanne oli jo toinen. Liisingolla ei ollut ongelmaa katkaista kahdeksantuumaista lankkua yhdellä potkaisulla. Se suuttui minulle ruunauksesta, ja suhde oli pitkään huono. Voi sanoa, että hermot olivat koetuksella", Lipponen muistelee.

Pitkän taistelun jälkeen molemminpuolinen sopu on löytynyt. Potkimiset ovat ajan myötä jääneet ja samalla Liisinko on ymmärtänyt kilpailun merkityksen.

"Mitään ihmeitä en ole tehnyt. Hevosen ollessa kuusivuotias olimme kyllästyneet toisiimme, mutta nyt muutamana kesänä ongelmia ei ole ollut. Se on yllättänyt kilpailuissa kerta toisensa jälkeen positiivisesti. Liisinko on aina ollut jaloistaan terve, ja ruuna on jättänyt luimistelun pois."

Liiisingon ja Lipposen uran tähtihetki osui Lieksan kesäraveihin, jossa radan kauden päälähdössä taakse jäivät Sipisee ja kumppanit. Myös siihen kisaan valmentaja lähti maltillisin odotuksin.

"Lieksa-ajon voitto tuntui hienolta. En kuvitellut etukäteen taistelevani kuin 500 euron jäännösrahoista, mutta lopulta 5000 euroa ykköspalkinto tuli helposti. Erikoiselta tuntui, kun ammattimiehet tulivat onnittelemaan niin isolla joukolla lähdön jälkeen. Olivat hyvillään kun joku muukin vie välillä voiton."

Parhaimmillaan miehellä oli tallissaan 18 hevosta, mutta nyt määrä on laskenut neljään. Se on Lipposen mukaan eläkeläiselle sopiva määrä, sillä touhua hevosten kanssa riittää tarvittaessa aamusta iltaan. Se, että mies on ylipäätään raviurheilussa mukana, oli yhdestä pienestä sattumasta kiinni.

"Naapurin maanviljelijän puita piti hakea metsästä, mutta ison leinikkipellon läpi ei saanut traktorilla ajaa. Marraskuussa 1975 ostin sitä varten hevosen. Isä oli kolme vuotta aikaisemmin laittanut kaikki hevoset pois koneellistumisen myötä. Hevonen tuli takaisin taloon, ja siitä touhuaminen niiden kanssa alkoi uudelleen", Lipponen päättää.

Liisinko juoksee Oulun ravien lähdössä 7, joka Toto75-pelin kolmas kohde