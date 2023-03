Toto75-ennakko: Haaveilu jatkuu ainakin lauantaihin - "Ikinä en ole voittanut Toto75-lähtöä"

Risto Rouhiaisen valmentama Wonder Of You on kiertänyt ahkerasti Toto75-lähtöjä. Tuoreimmassa kisassaan Tampereella se nappasi 3. sisältä arvokkaan nelossijan Toto75-divisionafinaalista. Muutenkin ruuna on ollut useampaan otteeseen aivan sarjojen parhaimmiston tuntumassa ottelemassa Kavioliigan kärkisijoista.

Finaalipäivästä hevonen palautui hyvin, joten uuteen karsintasarjaan lähdetään positiivisin mielin.

"Wonder Of You on ennallaan", Rouhiainen arvioi. "Kävin ajamassa sillä tiistaina harjoituksen, ja hevonen oli helkkarin pirteä. Olen ollut sen startteihin tyytyväinen, ei hevosta voi ainakaan yhtään moittia. Taso on kova, ja Wonder Of You on joutunut monesti lähtemään liikkeelle hieman hankalilta lähtöpaikoilta. Välillä on mennyt putkeen, mutta aina juoksut eivät ole täysin onnistuneet."

Valmentaja myöntää, että uran ensimmäinen Toto75-voitto toteuttaisi yhden unelmista lajin parissa.

"Se on niin pienestä kiinni, tuleeko ykkössija ennen kuin miehellä tulee ikä täyteen", Rouhiainen nauraa. "Ei sitä Toto75-voiton metsästystä mielellään jättäisi tyttärelle perinnöksi. Pitää muistaa, että ensin pitää saada sellainen hevonen, jolla voi päästä yrittämään lauantain lähtöihin. Kerran aikaisemmin minulla on sellainen ollut, ja nyt Wonder Of Youn kanssa ollaan päästy jo monta kertaa yrittämään. Nyt se on mahdollista, kun ollaan aika lähellä kärkeä.”

Valmentajan edellinen menestyshevonen oli Särkän Särmä, mutta eniten hän on oppinut lajin parista suomenhevoselta, jonka nimi oli Reilu-Johto. Rouhiainen muistaa kiittää sitä miettiessään taivaltaan raviharrastajan roolissaan.

"Sen kanssa syntyi viha-rakkaus -suhde. Reilu-Johto oli erityisen arka hevonen, ja sille tuli uran alussa liikoja laukkoja ja pitkiä laukkoja. Kun se sitten kerran oli ykkösenä maalissa, niin hevonen hylättiin. Vähän ajan päästä tuli 500 euron arvoinen voitto Joensuusta. Töitä oli tehty paljon ja muistan vieläkin, miten hyvältä kotona konjakkipaukku voiton jälkeen maistui. Valitettavasti hevonen meni sitten tapaturmaisesti."

Rouhiainen on alkujaan täysin suomenhevosmies, mutta takki on kääntynyt matkan varrella.

"Sanoin aina, ettei missään nimessä tammaa, eikä lämminveristä. Tuoreimman hevosen kun ostin, niin se oli lämminveritamma. Sen myötä olen yrittänyt oppia, ettei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan. Jollain tavalla lämminveriset ovat helpompia, kun suomenhevosilla on ravin kanssa helposti jotain pientä ongelmaa."

Wonder Of You on menestyksensä myötä tuonut valmentajalle uskoa omaan tekemiseensä, ja raveihin on joka kerta ollut mukava lähteä, kun hevosen kanssa on ollut realistista lähteä taistelemaan ihan kärkisijoista.

"Tyttäreni Liisa on lihashuollon osaaja, ja siihen on panostettu paljon. Meillä yhteistyö toimii hienosti. Onhan se mukava päästä yrittämään isommissa lähdöissä, ja lauantaina yritetään saada finaalipaikka Seinäjoelle. Muut karsinnat ovat meiltä katsottuna huitsin nevadassa toisella puolella Suomea, ja kiva olisi päästä taas finaaleihin mukaan."

Lähtölistan nähtyään Rouhiaiselle nousi ajatus, että tällä kertaa Wonder Of Youn kanssa saattaa olla merkki päällä.

"Se on diesel-mallia, eikä sarjojensa nopeimpia missään nimessä, mutta toisaalta hevosella ei ole hirveästi panostettu alkuun. Nyt voisi olla paikka yrittää yrittää vähän reippaampaa kiihdytystä, kun moni ennakkoon kovimmista vastustajista on ulompana. Katsotaan nyt, miten tehdään, mutta tarkoitus on joka tapauksessa yrittää pärjätä."

Wonder Of You juoksee Joensuun Kavioliigaravien lähdössä 9, joka Toto75-pelin viides kohde