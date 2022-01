Toto75-ennakko: Harrastaja on tykästynyt tammaansa - "Layla on kova tyttö"

Layla teki uskomattoman nousun viime kaudella lähelle tammaparhaimmistoa. Moni piti sitä jo varmana osallistujana viime kesän kuningatarkilpailuun.

"Layla tuli kesäkuussa kipeäksi", Kari Mahlamäki aloittaa. "Kaikki hevosen ympärillä puhuivat kuningatarkisasta, mutta ei tamma vielä viime kesänä ollut sen kilpailun arvoinen. Omalla tavallaan olin hyvilläni hevosen käytyä sairaana. Tervehdyttyään jo ennen Porin montélähtöä tuli sellainen tunne, että saatamme hyvinkin voittaa Seinäjoella montén Suomen mestaruuden."

Mahlamäen ennustus kävi toteen. Layla osoitti satula selässä hyvyytensä ja kiersi vakuuttavasti ykköseksi.

"Layla on kova tyttö, sillä onhan tamma sentään Suomen mestari. Se on kova saavutus ja arvostan titteliä todella paljon. Kun tätä hommaa tehdään puhtaasti harrastuspohjalta ja hevonen on päässyt 70000 euron ansioihin, niin ei Laylaa voi kuin ihastella."

Huippukauden jälkeen uusi vuosi alkaa tiukasti jalat maassa. Sen verran nopeasti lähtö tulee eteen, ettei Layla voi olla valmentajan mukaan terävimmillään. Se ei toki estä tammaa voittamasta, mutta ykkössija ei ole erityisen todennäköinen tapahtuma.

"Layla tuli räkätautiin heti PM-montén jälkeen, ja se saattoi vaikuttaa myös tuohon suoritukseen. Nyt olen kerran päässyt ajamaan metsässä vähän reippaampaa juuri tätä lähtöä ajatellen. Tamma oli hyvällä ravilla, mutta sen enempää ei ole takana kovempaa ajoa."

Moni voisi ajatella, että kun pitkä kausi on edessä, miksi aloitetaan jo varhain tammikuussa? Mahlamäki valitsi Laylan kilpailun hyvin tunnepitoisista syistä.

"Huomasin, että Seppo Sarkolan muistoa kunnioittaen ollaan järjestetty Tampereelle lähtö. Tunsin hänet 70-luvulta saakka. Seppo teki työtään aina tosissaan. Arvostan miestä ja hänen hevosmiestaitoaan kovasti. Haluamme siksi olla Laylan kanssa lauantain lähdössä mukana."

Tulevaisuuteen mies katsoo rauhallisesti ilman hötkyilyjä. Kokemusta löytyy, sillä Laylan valmentaja on kiertänyt 45 vuotta kuninkuusraveja.

“En aio ottaa mitään stressiä Forssan kuningatarkisasta. Kyllä hevoselle sinä viikonloppuna varmasti joku lähtö löytyy, jos kaikki palaset vain ovat kunnossa. Layla ei ole vielä edes vakiojuoksija, eikä tuo 25-tulos rikkoudu ainakaan talvikeleillä. Radat eivät ole nopeimmillaan, joten katsotaan sitten kesällä asiaa uudelleen. Toivon vain, että Layla saa kilpailla vielä pitkään ja terveenä.”

Layla juoksee lähdössä 7, joka on Kavioliigaravien kolmas Toto75-kohde.

