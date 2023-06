Toto75-ennakko: Harri ja haaveilija - "Tammalähdöt ansaitsevat arvostusta"

Lumi-Oosan emä Helmin Roosa oli kisapaikalla aina tulta ja tappuraa, mutta tytär Lumi-Oosa ottaa kilpailuvietistään huolimatta startit astetta rauhallisemmin. Kaksikko yhdistää synnynnäinen lahjakkuus juoksemiseen, mikä näkyy erityisesti kovassa voittoprosentissa.

"Lumi-Oosa on tehnyt tälle kaudelle viisi starttia, joihin olen ollut tyytyväinen", Kotilainen aloittaa. "Hevosen vire on tuoreimpien harjoitusten perusteella kohdillaan, joten on mukava lähte ajamaan ykköspaikalta lauantai lähtöä. Lumi-Oosa ei ole mikään ihan raketti, mutta kyllä vähän yllättäisi, jos joku meidät ulkopuolelta ohittaa. Mikään laukkuri tamma ei ole. Toisessa laukkastarteista oli häiriötä, enkä osaa pelätä hyppyä."

Kotilainen kuitenkin myöntää, ettei Killerin Kimaraa ole helppoa lähteä taktisesti ajamaan. Rinnalta kiihdyttää Virin Varpu, joka tekee kuvioista mielenkiintoiset.

"Siinä rinnalla on mies, joka ajaa päättäväisesti eteenpäin", Kotilainen naurahtaa. "Meillä on mahdollisuus yrittää keulajuoksua, mutta pitkällä matkalla mihinkään alyttömään hullutteluun ei ole tarkoitus lähteä mukaan. Virin Varpu on ohjastajansa Juhani Heikkisen kanssa ollut väriläiskä näihin lähtöihin, eikä ole helppoa miettiä omaa ajoaan etukäteen. Killerillä on open strech, mikä sekin saattaa vaikuttaa ratkaisuihin. Tilanteen mukaan ajetaan."

Lumi-Oosa on herkkä tamma, jota on rakennettu rauhassa. Se on hevonen, jolla ei ole kisakaudella mielekästä ajaa joka viikko kilpaa. Tulevaisuudessa oljenkorsia on vielä mahdollisuus ottaa käyttöön, ja edessä saattaa olla viikonloppu, jolloin Lumi-Oosa kilpailee kolmesti kahden päivän sisään.

"Kerran tammalta on avattu korvat, silloin pari vuotta sitten Vermossa 50-100 metriä ennen maalia. Niitä pitää kokeilla vielä uudelleen, mutta uskon korvien avaamisesta olevan hyötyä. Lumi-Oosa vaikuttaa siltä, että se voi tuoda ihan uuden vaihteen hevoseen loppukirissä. Uusi kokeilu pitää tehdä ennen kuningatarkilpailua, jonne tähdätään. Ensin pitää katsoa, kerääkö Lumi-Oosa riittävästi pisteitä päästäkseen mukaan."

Kisojen ulkopuolella tamma osaa ottaa rennosti. Se on iso etu kilpauran kannalta, koska virtavilla hevosilla loukkaantumisriski on aina suuri.

"Lumi-Oosa on kotona tosi raukea tamma. Se liikkuu korostetun rauhallisesti ja on muutenkin sellainen haaveilijaluonne. Lumi-Oosa katsoo silti tosi tarkkaan, mihin se jalkansa asettaa. Rauhallisen luonteensa ansiosta se välttää sellaiset loukkaantumiset, jotka tulevat helposti turhan energisille hevosille. Lumi-Oosan kolmevuotias varsa Lumi-Vikke on ihan samanlainen kuin emänsä", Kotilainen paljastaa.

Kotilainen on aina panostanut nuoriin hevosiin, joita talli on tälläkin hetkellä pullollaan. I.P. -hevosia on jopa neljä, ja tulevina vuosina tammalähtöihin saattaa Kotilaisen tallista tulla useampikin edustaja.

“Nelivuotiaat suvukkaat tamma I.P. Novelli ja I.P. Sametti ovat kumpikin lahjakkaita, mutta aika näyttää, mihin ne pystyvät nousemaan. Niiden kanssa on edetty rauhassa, mutta tiistain treenissä molemmat esiintyivät edukseen. Kesän päälle on kummallakin tarkoitus tulla starttiin. Kolmevuotiaat ovat myös suvukkaita ja mielenkiintoisia varsoja. Tallilla on mielekiintoista tehdä töitä tällaisten hevosten kanssa.”

"Tammalähdöt ansaitsevat arvostusta. Valmentajat ovat tulleet rohkeammiksi ilmoittamaan tammoja starttiin, kuten Killerin listalta näkyy. Toivon tietenkin, että laajalla säteellä tammalähtöjen palkintoja pystyttäisiin nostamaan. Se kannustaisi hankkimaan tammoja, auttaisi kasvattajia ja kasvatustoimintaa. Näistä asioista huolehtiminen on todella tärkeää suomenhevosten tulevaisuuden kannalta", Kotilainen päättää.

Lumi-Oosa kilpailee Jyväskylän ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde