Toto75-ennakko: Huisin jännä Kriterium - "Koskaan en ole ollut näin isossa kisassa mukana"

Karoliina Mustamo muistuttaa heti alkuun, että Huisi Hippu on vasta uransa alussa. Kriterium ei ole hevoselle uran päätähtäin, vaan pikemmin alkupään pysäkki, jossa lahjakkaalla hevosella on kunnia olla mukana. Hevosen omistaja eläinlääkäri Sinituulia Kivipato on antanut Mustamolle vapaat kädet rakentaa tammaa kohti aikuisten kisoja.

"En voisi kuvitella parempaa omistajaa, hän ei ole missään vaiheessa hoputtanut starttiin", Mustamo aloittaa. "Huisi Hippu ei ole vielä valmis, koska se on iso hevonen, eikä pysty kantamaan itseään samalla tavalla kuin toivottavasti aikuisena. Kun se saa muutaman vuoden aikaa kerätä itselleen voimaa lisää, niin sitten tamma voi olla vaikka kuinka hyvä."

Mustamo on ihmis- ja hevoshieroja, ja hän tunnistaa Huisi Hipun tärkeimmät kehityskohdat. Tärkeintä on antaa nuorelle hevoselle aikaa, sillä lihaksiston voimistuminen ei tapahdu yhdessä yössä. Huisi Hippu kierteli urheasti kärjen tuntumaan karsinnassa, vaikka tamma ei ollut ihan priima. Se kertoo paljon hevosen hurjasta potentiaalista.

"Ravin kanssa oli karsinnassa ja myös sitä ennen pieniä ongelmia, mikä liittyy lihaksiston kehittymiseen, eikä varsinaisiin terveysongelmiin. Huisi Hippu ei pysty käyttämään vasenta etustaan vielä täysipainoisesti. Saman asian kanssa näytti painivan moni muukin nuori hevonen karsinnoissa. Pyrimme finaalin alla tekemään asiat mahdollisimman hyvin, jotta tamma olisi suorempi lauantaina."

Raviurheilu on herkkä laji. Kun kyseessä on vielä nelivuotias suomenhevostamma ja eletään koleaa ja sateista syksyä, voi monenlaista pöpöä olla liikkeellä. Mustamo tiedostaa realiteetit, eikä kovasta jännityksestä huolimatta ota menestyspaineita lauantain lähdöstä.

"Täytyy vain toivoa, että loppuviikon aikana ja startissa kaikki menee hyvin", Mustamo tiivistää. "Ihan kaikilla osallistujista, ettei tulisi finaalissa, jossa kaikki saisivat mahdollisuuden. Koskaan en ole ollut näin isossa kisassa mukana. Huisi Hippu on lahjakas tamma, ja se on varmaan ehkä kolmos-neloshevonen hyvän karsintaesityksen perusteella", Mustamo arvioi.

Huisi Hipun isoveli Huisi Hemmo oli Kriteriumissa kakkonen ja Derbyssä kolmas, joten Juuli Millerin tyttäreltä löytyy sisarusparvesta jo ikäluokkatähti. Mustamon perheestä löytyy äiti-Karoliinan lisäksi myös tulevaisuuden osaaja, sillä 2007 syntynyt Juliaana-tytär on sitä jo nyt.

"Hänellä on Russ-poni, joka ei mennyt alkuun vähääkään ravia", äiti nauraa. "Poni on opettanut tyttärelle aika paljon, kun sen kanssa on joutunut tosissaan miettimään, mitä tehdään. Juliaana on jo pidempään ajanut treenejä Huisi Hipulla, ja olen hänen kanssaan ollut ajamassa Helmi Aleksantralla. On ollut tärkeä juttu, että molemmilla on ollut treenikaveri mukana."

"Juliaana on tosi innostunut hevosista, ja hänellä on jo tuossa iässä uskomaton taito antaa palautetta, jos joku asia ei ole hevosella kohdillaan. Tyttärestä on muutenkin ollut tosi iso apua, kun aika tahtoo aina loppua kesken. Sitä miettii koko ajan, minkä asian voisi tehdä paremmin. Se on varmaan luonteessa joku sairaus pohtia kaikenlaista, eikä siihen tunnu olevan parannuskeinoa", Mustamo nauraa.

Valmentaja jakaa kiitos myös muille tiimin ympärillä.

"Tiina Närhi on opettanut hevosille ratsastusta, ja selästä käsin hän pystyy myös kertomaan, jos ajettava on esimerkiksi vähän vino tai muutoin joku asia mietityttää. Kim Åkerlund on tehnyt hienoa työtä rattailla. Hän on hoitanut lämmitykset ja startit todella rauhallisesti, mikä on hieman hätäisen hevosen kehittämisen kannalta tosi tärkeä juttu."

Huisi Hipun ura on vasta alussa. Mustamolla on kotona viisi ajettavaa, jonka lisäksi lihashierontahommat tietävät pitkiä päiviä aamusta iltaan. Hänellä toivoo, että määrätietoinen työ palkitaan, ja Huisi Hippu pääsisi jonain päivänä näyttämään koko osaamisensa.

"En näe mitään estettä, miksei tamma pystyisi nousemaan ihan suomenhevosten huipulle. Tavoitteet on tulevissa vuosissa, mutta lähdetään jännityksellä seuraamaan Kriteriumia, mihin tamma yltää. Jos kaverit haluavat ajaa 1.25-vauhtia, siihen vauhtiin emme lähde mukaan. Pyritään tekemään oma puhdas suoritus."

Huisi Hippu juoksee Tampereen Kavioliiga-ravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde