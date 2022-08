Toto75-ennakko: Hurja viikko takana - hieno ravireissu edessä

Kuninkuusravien onnistujista pariskunta Markus ja Marita Kiiski ovat vahvasti mukana myös Ylivieskan Kavioliiga-raveissa. Heidän starttihevosistaan Tapiro Jet loisti lauantaina Forssan Kuninkuusraveissa nappaamalla arvokkaan ykkössijan. Oma kasvatti Harjujen Roomeo teki sunnuntaina johtavan rinnalta urhean suorituksen, joka palkittiin kakkossijalla.

"Tapiro Jet kilpailee hirveässä iskussa, ja se tuli maaliin kymppiä kolmatta rataa kiertäen", Kiiski kertaa. "Harjujen Roomeo muuttui kuukausi sitten täysin, kun siihen tuli useampi sekunti vauhtia lisää. Aikaisemmin hevosella on ollut hieman ongelmia ravinsa kanssa. Treeniä on muutettu, mutta ihan selkeää syytä muodonmuutokselle on vaikea sanoa. Viikonloppu oli kerta kaikkiaan hieno."

Tuleva lauantai Ylivieskassa on mielenkiintoinen, sillä tauluaan parempi Pegasos Evo pysty ulkoradan paikasta huolimatta ottelemaan lähtönsä voitosta. Kiiski sanoo suorat sanat hevosen hurjasta kapasiteetista.

"Se on tallin paras hevonen luokaltaan, vaikka Tapiro Jet lasketaan mukaan. Pegasos Evo on äärimmäisen nopea, mutta vielä se on sellainen Hessu Hopo. Keskittyminen kilpailemiseen paranee kaiken aikaa, tällä hetkellä sitä pitää kuitenkin koko ajan pitää hereillä, ettei hevosen ajatukset harhaile muualle."

Tuorein sija jäi vaisuksi, mutta loppua Pegasos Evo tuli 11-vauhtia.

"Hevosiin olin tyytyväinen. Pegasos Evo ei ole maailman paras kurvijuoksija. Takarivi on sille huono paikka lähteä, ja esimerkiksi Ylivieskan kasirata on sekin parempi kuin vaikka ysinumero. Vapaalta radalta Pegasos Evo on parhaimmillaan, ja toivon sen tulevaisuudessa pystyvän näyttämään oman huipputasonsa."

Pegasos Evo nappasi neljä peräkkäistä voittoa vuodenvaihteen molemmin puolin, mutta sen jälkeen pienet asiat olivat sitä vastaan. Kesäkuun kisan jälkeen hevonen palasi kotivalmennukseen, ja tällä hetkellä voitto roikkuu ilmassa.

"Toiveikkain mielin lähdetään Ylivieskaan, vaikka paikka tuokin lisämetrejä. Pidemmällä tähtäimellä uskon, että Pegasos Evo pystyy nousemaan korkealle tasolle, kunhan vain saa kehittyä terveenä."

Pelkkää iloa ja naurua ei Kiiski ole tuoreimman viikon aikana kokenut. Kuninkuusravien alla torstaina Kajaanissa koettiin kauhunhetkiä, kun rutinoitumaton tamma Harjujen Claara joutui varusterikon myötä jo lähdön alkupuolella tilanteeseen, jossa ohjastajasta tuli pelkkä matkustaja. Ohjas katkesi, mutta lähtöä ei keskeytetty, ja osa porukasta ajoi lähdön tosissaan maaliin saakka.

"Parisataa metriä mietin, että mitä tässä pitäisi tehdä", Kiiski kommentoi. "Kävi mielessä nousta hevosen selkään, mutta sitten totesin, ettei se tällä mahalla taida onnistua. Heilutin kättä tuomariston suuntaan, ja selostaja Antti Pylkkänen huomioikin heti vaaratilanteen. Sitten tuli järkytys, kun lähtöä jatkettiin täysin normaalisti. Tajusin etusuoralla, että tässä ajetaan vielä toinenkin kierros. Itse olin mukana hevosella, joka kilpaili urallaan neljättä kertaa, eikä minulla ollut rattia käytössä."

Se, että kaikki päättyi hyvin, oli tietenkin asianosaisille helpotus, mutta riski katastrofille oli olemassa.

"Onneksi jälkikäteen voi sanoa, että nuori kokematon hevonen oli niin fiksu, ettei potentiaalinen hengenvaarallinen tilanne toteutunut. En olisi sellaisessa tilanteessa pystynyt hyppäämään kyydistä, kun takaa tuli hevosia. Entä jos Harjujen Claara olisikin päättänyt tehdä 90 asteen käännöksen oikealle?", Kiiski pohtii.

Lajin parissa vaarallisia yllättäviä tilanteita tulee eteen verrattain harvoin, mutta niillä kerroilla Kiiski toivoisi, että nopealla reagoinnilla ei vaarannettaisi ihmishenkiä, jos se vain on mahdollista välttää.

"Tuomariston olisi ilman muuta pitänyt keskeyttää heti lähtö. Millään en pysty sulattamaan tätä ratkaisua, että lähtö ajettiin loppuun saakka. Sitten jälkikäteen vielä perusteltiin, ettei tuomariston mielestä tilanteessa ollut vaaratilannetta. Asia on käsittääkseni menossa eteenpäin käsittelyyn ja toivoa sopii, että laji pystyy ottamaan edes oppia tästä tapauksesta tulevaan."

Kiiski on sitä mieltä, että virhe oli vain ja ainoastaan tuomariston. Osa kilpakumppaneista ajoi kilpaa kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta miehen onneksi lähdössä oli mukana myös ammattilainen, joka yritti jo takasuoralla napata Harjujen Claaran kiinni ja onnistui siinä vihdoin loppusuoralla.

"Joku ajoi lähdön aikana vielä tosissaan voitosta välittämättä yhtään riskitekijöistä. Veli-Pekka Toivaselle kiitos, että hän yritti selvittää ja selvittikin lopulta tilanteen parhain päin. Tuomaristo on kuitenkin se, jonka olisi pitänyt heti reagoida ja keskeyttää lähtö. Puna nousee kasvoille, kun parin rauhallisemman päivän jälkeen taas asia nousee puheeksi."

Pegasos Evo juoksee Ylivieskan Kavioliiga-ravien lähdössä 10, joka on Toto75-pelin kuudes kohde