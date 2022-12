Toto75-ennakko: Ideavarman vire nousussa - "Hevonen on antanut jo todella paljon hienoja kokemuksia"

Kuopio kuuluu Alpertton lähiratoihin, mutta sinnekin on Lieksan Kelvästä 200 kilometrin ajomatka. Sunnuntaina hevonen pääsi viimeistelemään virettään 75 kilometrin päässä Joensuussa.

Alpertto kohtasi tuolloin vain yhden parempansa, ja tuo hevonen oli viimeisellä takasuoralla hänniltä kaikkien ohitse pamauttanut Hissun Turbo. Se kolkuttelee jo avoimia lähtöjä, joten Alpertton vahva lopetus 2. ulkoa ansaitsee myös kehut. Jarmo Leinosen valmennettava kulki viimeiset 600 metriä 23,3-vauhtia, mihin harva lauantain vastustajista edes koko urallaan kykenee.

Vastus on toki Toto75-lähdössä niin tasokas, että Alperton pitää pystyä vastaavaan suoritukseen, eikä juoksu saa mennä pieleen. Valmentaja kuitenkin uskoo ja toivoo, että hevonen on kaiken onnistuessa kärkikahinoissa.

"Joensuun suoritus oli oikein hyvä", Leinonen aloittaa. “Sellainen tuntuma on, että Alpertto voisi starttien myötä edelleen parantaa otteitaan. Siihen ollaan pyritty, että ori nousisi huippukuntoon nimenomaan kilpailuiden myötä, ja tuoreimmissa starteissa hevonen on pystynyt nostamaan tasoaan."

Viime keväänä Alpertto voitti Vieremällä Toto75-lähdön, ja heti viikkoa myöhemmin Kajaanissa Toto75-sarjan. Harrastajavalmentaja onkin mielissään, että Alpertton kanssa on saatu useita muitakin ilonhetkiä sen uran varrella.

"Hevonen on antanut jo todella paljon hienoja kokemuksia, ja onhan se hienoa päästä kilpailemaan myös lauantain lähdöissä. Päiväravit ovat silläkin tavalla kivempia, että usein pääsee mukavampaan aikaan kotiin. Killeriltä ajaessa oli niin huono keli, että pääsimme lopulta puoli neljältä kotiin."

Ikimuistoisten hetkien lisäksi valmentaja kehuu Alperton luonnetta täyden kympin arvoiseksi.

"Joensuussa kilpakumppanien taustavoimat tulivat ihmettelemään, miten ori voi olla niin rauhallinen, että se nukkuu katoksilla. Alpertto on harvinaisen hyvin käyttäytyvä kaveri, eikä se muuten ori olisikaan. Kaikenlainen ylimääräinen hörinä loistaa poissaolollaan, vaan Alpertto osaa ottaa rennosti."

Treenari arvioi, että lyhyt starttiväli tekee hevoselle hyvää. Se on tuolloin letkeämpi ja terävämpi, eikä kisaviikolla tarvitse tehdä ihmeitä.

"Torstaina hevonen saa lihashuoltoa hieronnan muodossa, joten Kuopioon päästään lähtemään hyvistä lähtökohdista. Selkäjuoksun jälkeen Alpertto on kirinyt hyvin, ja se on muutenkin sama kuin laittaisi rahaa pankkiin. On hevonen pystynyt voittamaan johtavan rinnaltakin, eikä se sillä tavalla ole riippuvainen juoksupaikasta."

Välillä meno on ollut tahmeampaa, mistä ei kuitenkaan Alpertton muutaman tuoreimman suorituksen perusteella tarvitse olla huolissaan.

"Syystä tai toisesta kesällä hevonen ei pystynyt lainkaan parhaimpaansa, mutta nyt se tuntuu olevan taas tulossa takaisin. Mitään ihmeempää ongelmaa hevosessa ei ole missään vaiheessa ollut. Kaikki on aina vain niin pienestä kiinni", Leinonen muistuttaa.

Leinosen tallissa kasvaa kaksi mielenkiintoista tammavarsaa, joiden isä on Tas Onnekas.

"Sen jälkeläisistä Satasen Onni on aloittanut hyvin, ja olenkin seurannut tarkasti sen uraa. Oman tallin varsat tuntuvat sellaisilta, että niissä on oikeat otteet. Kaiken kaikkiaan tallissa on kahdeksan hevosta, ja Alpertton lisäksi ruotsintuontitamma Tulip Face on starttihevonen."

Alpertto juoksee maanantaina Kavioliiga-raveissa lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde.