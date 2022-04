Toto75-ennakko: Ikäluokkakisat tähtäimessä - "Rahasarjat sopivat sitä ennen mainiosti"

Porin Kavioliiga-ravien yksi mielenkiintoisimmista hevosista on nelivuotias Double Strike. Se ei ole noussut vielä isoihin otsikoihin, mutta ruunan potentiaali voi kauden edetessä riittää yllättävänkin pitkälle. Lauantaina monipuolinen nelivuotias ottelee tosissaan Toto75-voitosta.

"Double Striken kohdalla esitykset ovat olleet mainioita, mutta muutamassa tärkeässä kisassa marginaalit eivät ole olleet ruunan puolella", Joni-Petteri Irri aloittaa. "Kriteriumin karsinnassa ja Kasvattajakruunussa oli viime kaudella pienestä kiinni, ettei voittosumma olisi nyt vähintään tuplat hevosen nykyisistä ansioista. Meillä on jäänyt hampaankoloon, vaikka Double Strike onkin suorittanut vahvasti."

Irri on kunnianhimoinen valmentaja, joka ei tyydy valmennettaviensa kanssa matkarahoihin, jos parempaankin on aineksia. Double Striken kohdalla kapasiteetti riittää nelivuotisikäluokassa pitkälle, mikäli muutamana tärkeänä päivänä hevonen pystyy parhaimpaansa.

Uran starteista ruuna on pystynyt ansaitsemaan 1500 euroa kilpailua kohden. Jo se kertoo siitä, ettei kyseessä ole ihan tavallinen tallaaja rahasarjoihin.

"Ei hevonen ole oikeastaan yhtään huonoa juoksua tehnyt. Kun treenit talvella ovat menneet hyvin ja torstain perusteella ruunalla on kaikki kunnossa, niin ilman muuta lähdemme Poriin ottelemaan kärkisijoista. Mielestäni rahasarjat sopivat Double Strikelle näin kauden alkuvaiheessa mainiosti, mutta myöhemmin kauden edetessä yritämme ehdottomasti ikäluokkakisoihin."

Etelä-Suomessa talvi on ollut poikkeuksellisen lumirikas, mutta vaihtelevat kevään kelit ovat tuoneet treeneihin ja kilpailuttamiseen haasteita.

"Olemme saaneet treenata nuoria hevosia talvikeleillä ihan riittävästi ja hetken aikaa päästiin ajamaan niitä jo ihan kesäbaanalla. Sitten tuli takatalvi, mikä on pistänyt hommat vähän sekaisin. Double Striken kohdalla olisi tärkeää päästä riisumaan hokkeja, ja katsotaan, miten keli Porin kisan alla kehittyy."

Double Striken kasvattaja ja omistaja Juhani Rintakangas on omalla panostuksellaan pitänyt Irrin kaltaisia nuoria nälkäisiä valmentajia leivänsyrjässä kiinni.

"Kimppaomistaminenkin on hyvä juttu, mutta tällaiset Juhanin kaltaiset ihmiset ovat meille ammatikseen valmentaville äärettömän tärkeitä. Nunciolainen nyt kolmevuotiaaksi kääntynyt Kerry's Estrella tuli ensin treeniin ja Double Strike sitten hieman myöhemmin perässä.”

Irrin valmennuslistoilla on peräti 36 treenattavaa. Hän saattaakin olla uudesta sukupolvesta seuraava nimi, joka nousee aivan Suomen Top3-valmentajien joukkoon. Valmennettavista peräti 13 on syntynyt vuonna 2020, ja kolmevuotiaita on niitäkin kahdeksan.

"Nuoria hevosia on paljon ja töitä myös", Irri nauraa. "Tässä yritetään tosissaan tehdä hommia aamusta iltaan. Tallin hevosia pyritään saamaan radoille lähiviikkoina useampia, mutta kelit sotkivat myös monen varsan kohdalla vähän suunnitelmia. Niitä on nyt kuitenkin tulossa piakkoin starttiin."

Double Strike juoksee Porin Kavioliiga-ravien lähdössä 5, joka on Toto75-pelin avauskohde