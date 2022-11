Toto75-ennakko: Isomaan viikinki sotajalalla - "Saatetaan ajaa karvat pois"

Tuoreimmassa kisassa Rovaniemellä tauluun tuli komea voitto, kun hurjaa prässiä tarjonnut Pärttyl laukkasi kupeelta maalisuoran alussa. Se olisi todennäköisesti vyörynyt ohitse, mutta joka tapauksessa Björkevikingin esitys oli kerrassaan mainio. Muutenkin norjalaisori on nakutellut tauluunsa 1.25-tuloksia hyvällä tyylillä.

"Meille tullessaan ravin kanssa oli ongelmia", Antti Isomaa aloittaa. "Jo viime syksynä hevonen saatiin paremmalle raville, mutta silloin muutamassa lähdössä oli vähän huonoa tuuria matkassa. Nyt se on saanut juosta monesti lähdöissä, joissa ei ole paljoa osallistujia, eikä kierrettävää ole siksi tullut mahdottomasti. Rovaniemellä joutui juoksemaan ihan tosissaan, ja lauantaina lähtö on kokonaisuutena vielä kovempi kuin aikaisemmin. Hyvällä mielellä kisaan joka tapauksessa lähdetään."

Valmentaja oli tyytyväinen tiistai-iltapäivän harjoitukseen, joten vireen pitäisi olla vähintään ennallaan.

"Keskiviikkoaamulle oli luvattu pakkasta, joten siksi ajoin viimeistelyt jo tiistaina. Kelien vuoksi ei ole tarvinnut jättää harjoituksia väliin. Björkeviking oli täysin normaali, ja todennäköisesti vielä perjantaina hieman liikutellaan. Saimme tälle hevoselle hyvän ysinumeron, mistä juoksu todennäköisesti onnistuu. Suunnitelmissa olisi ajaa karvat pois, kun hevoselle on kasvanut aika paksu turkki. Klippaus saattaa vielä hieman piristää hevosta."

Björkevikingin hovikuskiksi on valikoitunut Ville Koivisto. Hän ajoi hevosella kilpaa ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten Torniossa, jolloin Koivistolla oli vain reilut 20 voittoa urallaan. Pelkästään tämän vuoden saldo on 47 napakymppiä, joten Isomaa värväsi ainakin jo kolmannen kerran narumiehen valmennettavansa kyytiin.

"Kohta kuski on liian hyvä ajaakseen meidän tallin hevosia", Isomaa nauraa. "Vähän sama homma kävi Mika Forssin ja Akseli Lahtisen kohdalla, jotka eivät aluksi olleet mitään kuuluisuuksia. Ville on ajanut hyvin aina tilanteen mukaan, ja hän nousee huminalla tilastoissa."

Björkeviking on ohjastajalleen suhteellisen yksinkertainen ajettava. Se ei pääse mahdottoman kovaa, mutta jaksaa mennä.

"Se on mennyt 1.25-vauhteja ja katsotaan, mihin tuollainen kyyti Killerillä riittää. Björkeviking on vähintäänkin puolirehellinen hevonen, jolla tuntuu motivaatio olevan kunnossa. Se on jollain tapaa kestävämpi terveytensä puolesta kuin monet suomenhevoset, joihin olen tutustunut. Ihan mielenkiintoista on nähdä, onko tallin kolmevuotias toinen kylmäverinen samanlainen."

Isomaa on vannoutunut suomenhevosen ystävä, ja hän osaa vertailla rotuja keskenään.

"Björkeviking on orihevoseksi käytökseltään rauhallisempi kuin useimmat suomenhevosista. Kylmäveriset eivät välttämättä pääse huippuvauhtia yhtä kovaa kuin kotimaiset hevoset."

Aluksi oli hankaluuksia, kun Björkeviking oli tarkka omasta paikastaan tallilla.

"Tutustumisen jälkeen ollaan tultu juttuun, kun on opittu huomioimaan sen tarpeet paremmin. Aluksi vaihdoimme välillä tarhaa, mikä ei sopinut sille alkuunkaan. Björkeviking kuumeni ja alkoi hyppimään. Kerran kokeilin vaihtaa tarhaa myöhemmin, niin oriille tuli synkkiä ajatuksia ja se hermostui. Tuntui, että pari seuraavaa päivää oli väkisin pilalla, mutta sen kokeilun jälkeen Björkeviking on saanut olla määrätyssä tarhassa, jossa se viihtyy hyvin."

Isomaan tallissa riittää touhua varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, ja muutamalla starttihevosellaan mies on jälleen tilastojen perusteella kovassa nousussa. Muutaman vuoden sisällä radoille on kasvamassa useampi uusi mielenkiintoinen varsa.

"Muutaman starttihevosen lisäksi varsoihin on panostettu kovasti. Voisi sanoa, että niiden kanssa käsitöitä riittää, mutta onneksi on apuverkostoa riittävästi. Ensimmäisenä ei hevoset mene rokuliin, vaikka olisikin pimeitä syysiltoja. Lennon Venkula tulee lähiaikoina radoille, mutta pitää katsoa, meneekö se hokeilla. Sintukka jäi mammalomalle", Isomaa päättää.

Björkeviking juoksee Jyväskylän Kavioliiga-ravien lähdössä 10, joka on Toto75-pelin kuudes kohde