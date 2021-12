Toto75-ennakko: Janatuisen joulu - “Olen tavattoman onnellinen Tähtitien kehityksestä”

Esa Niirasen omistama Vektorin Maine siirtyi vajaat kaksi vuotta sitten vihreämmille laitumille vakavan hankosidevamman myötä. Mirva Janatuinen ehti sitä ennen jo kertaalleen kuntouttaa hevosen voittajaksi. Hän muistelee huippuhetkiä lämmöllä.

"Vektorin Maine oli hevonen, joka minut pakotti raviurheilun maailmaan", Janatuinen nauraa. "Sen kanssa koettiin yhdessä paljon hienoja hetkiä. Nyt olen päässyt kokemaan niitä lisää Tähtitien kanssa. Tulin lajin pariin kouluratsastuksen puolelta, mutta nyt on käynyt niin, että raviurheilu on vienyt mennessään."

Lauantaina kilpaileva Tähtitie on Mirva Janatuisen luomus. Näin voi sanoa, vaikka hän on ruunan yhdeksäs valmentaja. Moni on yrittänyt kesyttää lahjakkaan hevosen, jonka laukkaprosentti on edelleen hurja 79 ja uran hylkäysprosentti 40 on sekin valtakunnan kärkeä. Luvut ovat kuitenkin kääntyneet vihdoin laskuun.

"Tähtitie tuli minulle vuonna 2019, jonka jälkeen ensimmäinen vuosi oli täydellinen katastrofi. Kun hevonen alkoi vihdoin kulkemaan, niin asetin itselleni haaveen, että olisi joskus hienoa päästä mukaan lauantai lähtöön. Olen tavattamona onnellinen Tähtitien kehityksestä. Kun sitten pääsimme Toto75-lähtöön, niin olihan se aivan mahtavaa."

Kuopiossa sunnuntaina Tähtitie on jo yksi suosikeista. Valmentaja ei osaa nähdä itseään pelikansan pankkina, mutta myöntää hevosen olevan hirmuisessa iskussa.

"Tähtitie on tehnyt tuoreimmissa starteissaan jäätävän hyviä juoksuja. Viimeksi tuli laukka ja kun se tuntui menevän aika pitkäksi, niin yritin kuunnella mahdollista hylkäystuomiota. Kun sitä ei tullut, niin ajattelin lähteä ajamaan kohti kärkeä. Hevosen suoritus oli mahtava. Olisin ollut tyytyväinen, vaikka Tähtitie olisi hylätty, ei se olisi muuttanut hevosen esitystä. Mukavampi tietenkin oli, kun juoksu hyväksyttiin. Jälkikäteen kuulin, että laukka oli juuri tuon 150 metrin rajoilla, joten tiukalle se meni."

Tapaninpäivänä laukkaan ei taida olla varaa, eikä lähtöpaikan vuoksi ravillakaan voi luvata varmaa menestystä. Lisämetrejä on tiedossa, mutta siihen valjakko on toki jo tottunut.

"Mukava olisi tietenkin päästä parijonoon ja saada selkäjuoksu, mutta hirveän paljon en ole taktiikkaa vielä miettinyt. Tähtitie kohtaa todella kovia hevosia ja aina sitä jo rahasijaan pitää olla tyytyväinen. Mikäli hevonen kulkee ravia ja jatkaa samalla tasolla, niin kyllä siihen pitää jo vähän luottaa."

Janatuinen on puhtaasti harrastaja lajin parissa, mutta hän ei tee työtään pelkästään oikealla kädellä. Nainen paneutuu hevoseensa sataprosenttisesti.

"Olen koittanut pitää hyvää huolta ruunasta. Jos en pääse ihan halutusti ajamaan tai hoitamaan hevosta, niin heti tulee huono omatunto. Tuoreimman kisan jälkeen hevonen oli pakko rakottaa, mikä toi muutaman päivän tauon. Muutoin kaikki on niin hyvin kuin vain olla voi."

Joku on saattanut ihmetellä, miksi Janatuinen istuu kyydissä tekemättä tiukassakaan paikassa juuri mitään menestyksen eteen. Se saattaa juuri olla parivaljakon salaisuus onnistumisiin.

"Uudet säännöt sopivat meille, sillä Tähtitien kyydissä ei kannata tehdä mitään ylimääräistä. Se kyllä tietää maalin paikan ja tekee työnsä juuri niin hyvin kuin osaa. Jos menet patistamaan tätä hevosta, niin se ei ainakaan paranna lopputulosta."

Tähtitie juoksee Kuopiossa lähdössä 7, joka on Toto75-pelin toinen kohde.



Tästä kupongille