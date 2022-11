Toto75-ennakko: Jannu huoleton ja Careless Guy - kuin kaksi marjaa

Miehen alustavat suunnitelmat eivät kuitenkaan vähennä raviurheilua Jokelan perheessä. Hän on puolisonsa Riikka Seppäsen kanssa panostanut muutaman viime vuoden aikana taas omaan valmennustoimintaan. Opetettavien varsojen myötä tallissa on 10 hevosta, ja menestystä on tullut kiihtyvään tahtiin. Viime lauantaina kaksivuotias Uranos yllätti kaikki puristamalla kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunu -finaalissa arvokkaalle kakkossijalle.

"Oli se ilman muuta myös meille yllätys", Jokela kommentoi. "Ennen koelähtöä ei ollut mitään tavoitetta tai suunnitelmaa välttämättä ajaa tänä vuonna kilpaa. Uranos meni kokeessa helposti kovaa, ja ajattelin, että sillä voisi muutaman kisan kokeilla. Ennen koelähtöä ei periaatteessa ollut mitään odotuksia, mutta siinä se osoitti kykyjään."

Kasvattakruunu -välierässä finaalipaikkaa tavoitteleva Careless Guy on kahdeksanvuotiaan tokaluokkalaisen Lempi Jokelan ensimmäinen oma kasvatti. Niko-isä on aina ykkönen, mutta on nuorella tytöllä toinenkin idoli.

"Lempi on ihan armoton Santtu-fani. En osaa sanoa, miksi hän Santtu Raitalasta niin paljon tykkää, mutta hän on tyttäreni ehdoton suosikki", Jokela nauraa.

Careless Guy juoksee Seinäjoen Kavioliiga-ravien lähdössä 5, joka on Toto75-pelin avauskohde