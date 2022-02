Toto75-ennakko: Jasmiinan flirtillä kova viihdearvo - "Ollaan oltu tyttären kanssa itku silmässä"

Just A Flirtin osaomistaja, kasvattaja ja valmentaja Jasmiina Aho on parin viime vuoden aikana kokenut hevosensa rinnalla raviurheilun koko tunneskaalan. Avoimesti, lämpimästi ja tunteella lajiin suhtautuva nainen oli lähellä luopua hevosestaan huutokaupassa vuoden 2020 lopussa, mutta tuolloin kauppa jäi 500 euroa liian pienestä huudosta kiinni.

Sitä ennen ruuna ehti hurmata raviradoilla koko ravikansan. Myös länsinaapurissa Ruotsissa, sillä juuri ennen huutokauppaa Just A Flirt vei Bodenissa nimiinsä Mästers Gustafs Pokalin karsinnan ja finaalin.

Keväällä vauhti vain kiihtyi, ja Just A Flirt ehti saada kutsun Seinäjoki-ajoon. Jasmiina Aho arvosti kovasti kutsua, mutta ei halunnut lähteä mukaan haastamaan kansainvälisiä tähtiä. Samoihin aikoihin tuli synkkiä uutisia.

"Vermossa 13. maaliskuuta olosuhteet olivat hankalat, ja rata petti alta", Aho aloittaa. "Olen jälkikäteen asiaa pohtinut, ja tuossa startissa Just A Flirtille saattoi käydä jotain. Se on niin hieno ja urheiluhenkinen hevonen, että ruuna pyyhkäisi vielä seuraavaan starttiin Tampereella 11,3-tuloksen. Samoihin aikoihin ruuna oli kotona kuitenkin yhdessä harjoituksessa ensimmäistä kertaa vaisu."

Vasemmasta takasesta löytyi hankosidevamma.

"Eläinlääkäri Mari Vettenranta antoi varovasti vihreää valoa sille, että kuntouttaminen takaisin kilparadoille on täysin mahdollista. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Pari kuukautta piti miettiä, lopetettaako ruuna uransa. Ei sen takia, etten olisi uskonut hevoseen. Piti pohtia, saanko motivaation itse takaisin. Samalla tiedostaen, että pitkä ja onnistunut kuntoutus saattaa tässä lajissa valua yhdessä hetkessä viemäristä alas."

Jos vastaavaa tilannetta ei koe itse, on sitä mahdoton toiselle kertoa. Asiassa on aina niin monta puolta.

"On sitä oltu tyttären kanssa itku silmässä. Just A Flirt on oma kasvatti, ja sen kanssa on tehty paljon töitä. Näin hyvää hevosta ei toista tule, se on tullut selväksi. Aina olen mennyt hevosen terveysasiat edellä, mutta nämä jutut eivät ole taustavoimille helppoja."

Jasmiina Aho tuntee niin hyvin ruunansa, että teki päätöksen yrittää paluuta. Vaakakupissa painoi hevosen kova kilpailuvietti ja toisaalta hurja potentiaali.

"Tarjotaan yleisölle viihdettä", Aho lohkaisee. "Lauantaina en epäile hetkeäkään, etteikö Just A Flirt pysty kapasiteettinsa puolesta menestymään avoimessa lähdössä. Deangelo on mennyt hienosti, mutta en vaihtaisi hevosta kenenkään kanssa. Aina tuollainen vakava loukkaantuminen jättää jälkensä, se on ihan selvä."

Talvella radat Suomessa ovat vaihtelevassa kunnossa, mikä mietityttää naisen ajatuksissa tulevaa kilpailuohjelmaa.

"Sen olen päättänyt, ettei huonolla radalla ajeta kertaakaan kilpaa. Ruotsin reissu on ajatuksissa ja olisihan se hienoa olla keväällä edustamassa Suomea jossakin lähdössä."

Just A Flirt juoksee Porin Kavioliiga-ravien lähdössä 9, joka Toto75-pelin viides kohde

