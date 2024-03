Toto75-ennakko Joensuu: Havglimtin treeniotteet lupaavat paljon – "Kyllä muuten liikahti"

Antti Ala-Rantalan valmentama Havglimt voitti viikko takaperin näyttävällä suorituksella Seinäjoella ajetun Suomen Cupin karsinnan. Sitä aikaisemmin se kierteli Oulussa talviradalla voittajaksi kovalla 24,7/2180 metriä tuloksella. Lauantaina 8-vuotiaalla ruunalla haaste taas kovenee pykälällä sen lähtiessä Joensuuhun kamppailemaan Sanomalehti Karjalainen -ajon voitosta. 2140 metrin ryhmäajona juostavan kylmäverilähdön ykköspalkinto on 12 000 euroa. Kisaa on ajettu vuodesta 1985 alkaen.

”Hyvillä mielin lähdetään Pohjois-Karjalaan”, Ala-Rantala aloittaa.

”Hevonen on kovassa kunnossa, ja ainakin kolmen porukkaan sitä odotan. Eilen ajoin vielä reippaammin ja kyllä muuten liikahti, kun vähän laskin menemään. Odotukset eivät ainakaan laskeneet tuon perusteella.”

Kovan haasteen Havglimtille voitosta tulevat kuitenkin tarjoamaan hyvävireiset vastustajat. Issakan Valo runnoi viime lauantaina Teivossa vastustamattomasti finaalivoittoon kolmannen radan kiertelyistä huolimatta. Talven vakimenestyjiin lukeutuva Morison taas saapuu Linnunlahdelle puolustamaan kisan viimevuotista voittoa.

Arvonnasta Havglimtille lähtöpaikaksi osui rata yksi.

”Se ei ole paikkana tälle paras, mutta koitetaan tuostakin lähteä mahdollisimman kovaa. Ruuna on nyt hyvällä mallilla, kun sen etupolvia on saatu terveemmiksi. Meillä tullessaan sitä hoidettiin niistä kerran, mutta nyt talven aikana se jotenkin on kunnolla parantunut niistä”, Ala-Rantala selvittää.

”Aluksi hevosen meno oli starteissa aina alkumatkasta varsin kankeaa, mutta esimerkiksi viimeksi se sai rytmistä nopeasti kiinni. Ravaaminen on nyt huomattavasti varmempaa ja helpompaa.”

Ruotsin kylmäveriderbyn vuonna 2020 voittanut Havglimt on elokuisen Suomeen muuttonsa jälkeen tehnyt jatkuvasti nousujohteista jälkeä. Tällä kaudella ruuna on voittanut neljästä yrityksestään kaksi. Jatkossa hevosen kanssa on tarkoitus edetä startti kerrallaan ilman pidemmän ajan tavoitteita.

”Joensuun jälkeen on Rovaniemi ja sitten on jo Kaustisen Pelimanni-ajo. Liikaa ei kuitenkaan lähdetä suunnittelemaan startteja eteenpäin, kun nykyisin ykkössarjoissakin suomenhevoset ovat etusijalla”, Ala-Rantala ajattelee.

Havglimt juoksee Joensuun Toto75-pelin päätöskohteessa lähdössä 11. Jackpot-rahaa kierroksella on jaossa 70 000 euroa.