Toto75-ennakko: Jollella iloinen omistajaporukka - "Nyt saatetaan kokeilla keulajuoksua"

Tammikuussa tasoaan nelivuotiskaudesta entisestään nostanut Yolo Savoy sai lauantaille loistavan kolmosradan. Samaan aikaan pahimmat vastustajat It's Raining Men ja Xanthus Wapid joutuvat hankalilta lähtöpaikoiltaan tekemään enemmän töitä hyvän juoksupaikan eteen. Rata-arvonnan saamaa etua pyritään todennäköisesti hyödyntämään jo lähtösuoralla.

"Sitä ei koskaan tiedä, miten kiihdytys lopulta menee, mutta nyt saatetaan kokeilla keulajuoksua", Jarno Kauhanen paljastaa. "Lappeen lähdössä on vastassa kovia hevosia, kuten lauantaina aina, mutta lähdemme hyvillä fiiliksillä taistelemaan kärkisijoista. Yolo Savoy on iän myötä kovettunut tähän pisteeseen, ja sen suku on sellainen, että hevosella on aineksia kehittyä ajan myötä vielä lisää."

Seppo Vanhakartanon kasvattama hevonen myytiin numerolla 72 vuonna 2018 Ypäjän varsahuutokaupassa. Jarno Kauhanen rakensi sen ympärille neljän hengen kimpan, johon jäi itse mukaan 55 prosentin osuudella. Yolo Savoy aloitti lupaavasti, mutta varsinaista ikäluokkatähteä siitä ei tullut.

"Kriteriumin aikoihin Yolo Savoy kävi kipeänä, joten siinä mielessä on ollut huonoa tuuriakin. Derbyssä pääsimme finaaliin saakka, mutta hevonen ei sinä päivänä pystynyt omalle huipputasolleen."

Valmentajalle ei ole tullut yllätyksenä, että Yolo Savoy on vihdoin pystynyt näyttämään parhaita puoliaan.

"Talven aikana ravi on alkanut käymään entistä paremmin, mikä on ollut yhtenä syynä alkuvuoden hyviin suorituksiin. Ajatus on kaiken aikaa ollut sellainen, että Jollella on potentiaalia sisällään."

Valmentaja kiittelee, että muut kimppalaiset osaavat suhtautua lajiin realistisesti, vaikka välillä vastustaakin.

"Jos tulee menestystä, siitä osataan ottaa ilo irti", Kauhanen nauraa. "Jos kaikki menee pieleen, niin sekään ei haittaa ainakaan niin paljoa, että tunnelmasta tulisi synkkä. Mitään erityisiä tavoitteita ei tulevaisuuteen ole asetettu. Olisi kuitenkin hienoa, että Yolo Savoy pääsisi juoksemaan lauantain lähtöjä, ja niissä vielä aina joskus menestyisi. Se olisi harrastajalle ja omistajille jo kova juttu."

Kauhanen jatkaa töitä hevosten parissa omien sanojensa mukaan hyvällä fiiliksellä ja motivoituneena. Kolme viikkoa sitten talliin tuli kilpauran liising-sopimuksella kyvykäs Winners Lane.

"Olen seurannut hevosta jo Petrin (Salmela) aikoihin. Se on tosi mielenkiintoinen tapaus, ja muutoksien myötä yritetään päästä sen kanssa kilparadoille. Ruunasin hevosen heti ensimmäiseksi ja katsotaan rauhassa, miten hevosen kanssa edetään. Sen lisäksi tallissa on jokunen nuori hevonen, joiden kanssa harrastetaan eläinlääkärityön ohessa."

Yolo Savoy juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 8, joka on neljäs Toto75-kohde



