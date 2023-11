Toto75-ennakko: Käpylä GP Vermon finaalilauantain helmenä

Tämänvuotiseen Käpylä GP:hen suosikkina lähtee tiistaina Teivossa ajetun St. Legerin voittanut Consalvo. Tehtävä ei ole sille lauantaina Vermossa kuitenkaan välttämättä helppo, sillä vastassa on useampi hyväkuntoinen haastaja. Yksi näistä on 2620 metrin paalun juoksulangalta kiihdyttävä Brolle F, jonka viimeisin startti Jokimaalla päättyi voittoon rankan esityksen päätteeksi.

”Se yllätti hyvyydellään siinä startissa minutkin, ja painettakin vielä jäi. Piti ihan pyytää loimittajia laittamaan heti startin jälkeen korvat kiinni, kun hevonen oli vielä tosi pörhäkkänä. Startin jälkeenkin kaikki on ollut hyvin”, valmentaja Juho Hanhimäki raportoi.

Lauantain tehtävään Hanhimäki suhtautuu realistisen kuuloisena. Vastusta hän kunnioittaa suuresti.

”Siinä on pirun kovia hevosia, mutta juoksuradan paikka on tälle ihan asiallinen. Eiköhän Antti (Teivainen) saa hevosen tuoltakin ihan hyvin liikkeelle”, Hanhimäki uskoo.

Aikaisemman startin Hanhimäki ohjasti itse, mutta Käpylä GP:n ykköspalkinnon ollessa 12 000 euroa, ei vasta 39 starttia ohjastaneella Hanhimäellä ole lähtöön ajo-oikeutta.

”Rahasija on meidän ensisijainen tavoite, mutta täytyy muistaa tämänkin olleen St Michel stayerissä toinen. Se olisi silloin voinut pystyä jopa vieläkin parempaan, mutta ei saanut liukkaalla alumiinikengällä tarpeeksi pitoa loppusuoralla”, hän huomauttaa.

Brolle F. on ollut 20-vuotiaan Hanhimäen vajaan 1,5 vuoden ajan. Tulos radoilta erityisesti tällä kaudella on ollut hienoa ruunan juostua 19 starttiin kuusi voittoa ja neljä muuta totosijaa. Voittosumma sillä on karttunut reilun 20 000 euron verran.

”Aluksi se tuli isäni (Juha-Pekka Hanhimäki) tuttavan Ari Tainion kautta leasing-sopimuksella minulle. Edelleen minulla on siitä liisattuna 40 prosenttia, mutta ostettiin jo tässä välissä puolikas ruunasta itsellemme”, Hanhimäki selvittää.

”En olisi ikinä uskonut tämän olevan näin hyvä kuin se on nyt näyttänyt. Kelien salliessa meillä on vielä tarkoitus ajaa kilpaa, mutta jossain vaiheessa täytyy vetää hevonen hetkeksi tauolle lepäämään.”

Brolle F. juoksee Vermon Toto75-pelin päätöskohteessa lähdössä 11