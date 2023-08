Toto75-ennakko: Kaikki tiet vievät Kouvolaan

Satu Juntusen valmentama Sirpsakka on yksi Kouvolan kuningatarkilpailun suosikeista. Tamma nappasi heinäkuussa ensin kaksi komeaa ykkössijaa, eikä sen tuoreimmassa suorituksessa Mikkelissä ollut mitään moittimista. Sirpsakka tuli 2. ulkoa 500 metrin kirinsä sinnikkäästi perille saakka, ja kellotti uudet ennätäyslukemansa 21,9a/1609m.

Jos tamma pystyy seppelejahdissa yhden viikonlopun aikana kolmen heinäkuun kisansa veroisiin suorituksiin, ei kokonaiskilpailun tuloslistalta löydy edeltä ainakaan kovin montaa tammaa. Hevosen valmentaja näkee kaiken olevan mallillaan kuningatarkisan alla.

"Keskiviikkona hevonen oli vähintään yhtä hyvä hiitillä kuin aikaisemmin", Juntunen iloitsee. "Viimeistelyn perusteella sanoisin, ettei tamman vire ainakaan väärään suuntaan ole menossa. Kaikki on todella pienestä kiinni, ja tärkeintä olisi, että tamma pystyisi tekemään jokaisella matkalla täysipainoiset suoritukset. Se riittää sitten siihen, mihin se riittää."

Juntunen tietää, mitä raju viikonloppu hevoselta vaatii. Hän on päässyt seuraamaan kisaa aitiopaikalta kolminkertaisen ravikuninkaan Saran Salaman hoitajan ominaisuudessa. Saran Salaman isä Vipo on Siprsakan isänisä, joten kaksikolla on myös vahva sukulaissuhde. Kokemus kisasta antaa myös valmentajalle eväät kohdata seppelejahdin realiteetit oikeasta kulmasta.

"Tunnelmat ovat itsellä sopivan rennot. Pientä jännitystä on ilmassa, mutta ei sellaista, että olisin yöunia menettänyt. Erittäin hyvillä fiiliksillä lähdetään tuohon kilpailuun. Kaikki on pienestä kiinni, kun puhutaan kolmen matkan kokonaissuorituksesta. Sirpsakan kanssa on realismia taistella mitalijoista, mikäli kaikki menee nappiin juoksunkulkujen osalta ja tamma suorittaa sillä tasolla, mihin se pystyy."

Valmentaja kuitenkin myöntää, että kyllä se jännitys sieltä tulee pintaan, mutta vasta ihan viime tipassa.

"Sillä hetkellä, kun kuulutetaan kolme minuuttia lähtöön. Silloin alkaa se kovin jännitys. Onhan tämä sanoinkuvaamaton tunne olla omalla valmennettavalla tuollaisessa kisassa mukana."

Asetelmat auton takana ovat mielenkiintoiset. Lauantaina kutosradalta vaaditaan ripaus tuuria hyvän juoksupaikan saamiseksi, mutta sunnuntain kolmosradalta juoksun pitäisi lähtökohtaisesti onnistua sujuvasti.

"Äkkiseltään ajateltuna lähtöpaikat eivät kahdelle ensimmäiselle matkalle olleet huippuhyvät eivätkä toisaalta erityisen huonot. Kunhan vain juoksut onnistuisi."

Sirpsakan matka kuningatarkilpailuun ei ole pelkästään yhden ihmisen unelmien täyttymys. Tamman kasvattajat Tuomas Autio ja Terhi Vuorela tulevat jännittämään hevosen suorituksia ihan kivenheiton päästä Orimattilasta, ja Juntusen ympärillä on muutenkin isot kannustusjoukot.

"Tuntuuhan se mahtavalta, että ihmiset ovat olleet kiinnostuneita tästä meidän hommasta. Lähdetään katsomaan, mihin Sirpsakka viikonloppuna pystyy", Juntunen päättää.

Siprsakka juoksee lauantaina Kouvolan lähdössä 9 (Toto75-4), ja sunnuntaina Kouvolan lähdössä 4 (Toto75-1)