Toto75-ennakko: Kaksi hyvää hakua samasta tallista - Tanja Soukka lähtee ilman paineita Mikkeliin

Lotteria Maracat on kaksikosta ensimmäisenä tulessa. Ruuna on kulkenut oikeastaan koko uransa vahvasti, vaikka viime aikoina voitot ovatkin kiertäneet. Tuoreimmassa kisassa se eteni 2. ulkoa päätöskierroksella keulan rinnalle, josta ruuna nyrkkeili sitkeästi maaliin saakka.

“Iikka (Nurmonen) ajatteli loppukaarteessa, että hän voittaa lähdön”, Soukka aloittaa. “Kävi kuitenkin niin, että aikaisemmasta poiketen vetolaput toimivat päinvastoin kuin oli toiveissa, eli hevonen jopa hiljensi siinä kohtaa hieman. Yleensä niistä on ollut apua. Kun on sama ohjastaja, joka ei vetolapuista tuon vuoksi tykännyt, niin nyt niitä ei ole varustuksessa. Katsotaan, jos laitetaan naruja tilalle.”

Kuopion kisaan ruuna palasi tauolta, joten todennäköisesti Lotteria Maracat menee ainakin piirun verran eteenpäin. Tosin ruunalle on ollut tyypillistä hyvä suoritus pitkällä starttivälillä.

“Usein kilpaillessaan hevonen tarvitsee hengähdystauon, mutta Mikkelin kisaan uskon sen olevan edelleen hyvä. Ainakin harjoitusten perusteella kaikki on tosi hyvin, ruuna on ollut pirteä treeneissä. Kuopiossa hevonen joutui täksi hevoseksi tekemään pitkän kirin, joten siihenkin nähden suoritukseen oli tosi tyytyväinen.”

Lähtöpaikka on mainio, eikä menestys jää kuskista kiinni, sillä Iikka Nurmonen on oiva taktikko Mikkelin pyöreälle radalle. Kisa on huipputasoinen, mistä kertoo sekin, että Lotteria Maracat on osallistujista ainoa, jolla ei ole voittoa taulussaan.

“Voi olla, ettei voittoa tule nytkään”, Soukka nauraa. “En koskaan lähde sillä mielellä raveihin, että ykkössija tulee. Toivon tottakai, mutta ehkä menestyksestä puhuttaessa olen pessimisti. Sen verran olen positiivinen, että Lotteria Maracatin pitäisi vireensä puolesta lähiaikoina voittaa. Tahdosta se ei ole kiinni, mutta usein on ollut joku pieni juttu, minkä vuoksi ihan ykkössijaa ei ole irronnut.”

Lotteria Maracat on kilpaillut urallaan 26 kertaa totosijoin 3-7-8. Hyvin harvoin valmentajan ja omistajaporukan on siis tarvinnut pettyä hevoseen.

“Sen emä oli meillä, ja Lotteria Maracat on tallissa syntynyt. Siinä on mukana paljon samoja omistajia kuin emässäkin oli mukana. Pitkäaikaisia omistajia on tallin muissakin hevosissa paljon, mutta uusiakin on tullut mukaan.”