Toto75-ennakko: Karelin on nimensä veroinen voimamies - "Odotan siltä jäätävää suoritusta"

Karelin Avenger laittoi 7. toukokuuta siltaan kovia nimiä väkevällä suorituksella. Tämän jälkeen moni odotti ruunan marssivan ikäluokkasankariksi, mutta Suomen kesä oli hevoselle kova takaisku.

"Lämpimät ilmat ovat aina olleet Karelin Avengerille huono aikaa”, Pasi Pörsti huokaa. “Sillä menee syystä tai toisesta takapää jumiin. Ruuna joutui olemaan useamman kuukauden kävelytreenissä, eikä sen kanssa päästy mukaan Kriteriumiin. Valmistavassa harjoituksessa ajettiin reippaammin, mikä toi ongelmat taas esiin. Harmittaa tosi paljon, sillä 2600 metrin matkan odotin olevan vahvalle hevoselle eduksi."

Kymenlaakso-ajon karsintaa ennen ilmat ehtivät viilentyä, mutta myös valmistautumiseen tehtiin muutoksia.

"En ajanut yhtään reippaampaa treeniä. Arvelin, että hevoselta puuttuu terävyys ja sille voi tulla ongelmia, kun maitohapot alkavat jylläämään. Siksi ennustin, että jos finaaliin päästään, niin siinä Karelin Avenger pystyy olemaan 30 metriä parempi."

Finaaliin kolmevuotias jyrä myös pääsi. Se teki vahvan kirin 4. ulkoa, ja kellotti päätöspuolikkaan 12,5-vauhtia. Jos ruuna parantaa karsinnasta valmentajan toivoman 30 metriä, se ehtii ainakin samaan maalikuvaa voittajan kanssa. Ellei itse vie koko lähtöä.

"Juoksunkulku sen lopulta ratkaisee. Odotan hevoselta jäätävää suoritusta, mutta pitää olla realisti ja myöntää, että takaa on vaikea nousta ykköseksi. Karelin Avenger jaksaa kiertää, ja sillä voi tarvittaessa yrittää jo matkalla riskillä johtan rinnalle. Kuski tekee lopulta ratkaisut, mutta tämä ei ole yhtään kätkettävä hevonen, vaan sillä voi tehdä ratkaisuja monessa eri kohtaa."

Valmentajan myöntää, että kaikesta huolimatta pitää olla realisti, sillä takaa ollaan huippulähdössä joka tapauksessa muiden armoilla.

"Kouvola on profiililtaan rata, josta sisäradasta juoksemisesta on paljon hyötyä. Karelin Avengerilla on jyvä juoksutekniikka myös kaarteissa, mutta samaan aikaan sisäradan hevosetkin menevät kovaa. Jos kärki saa vetää ensimmäisen kierroksen 1.18-vauhtia ja tulee kirilenkin 1.13-kyytiä, niin tehtävästä voi muodostua mahdoton. Lähden kuitenkin ennakkoon todella hyvillä fiiliksillä Kouvolaan."

Pörsti ylistää sitä, millainen kultakimpale hänellä on käsissään. Palaseten loksahtaessa kohdilleen Karelin Avenger pystyy hurjiin suorituksiin, kuten Seppele-ajossa nähtiin.

"Ruuna on kuin kuminauha. Se ei ehkä ole älyttömän nopea, mutta Karelin Avenger jaksaa mennä koko matkan kovaa. Hevonen antaa aina kaikkensa ja tykkää tehdä töitä."

Meni lauantaina miten tahansa, valmentajalla on unelma, jonka hän haluaa toteuttaa.

"Kolmevuotiaille ei ole kovin montaa lähtöä loppuvuoden aikana. Karelin Avengerin kanssa on tarkoitus päästä ajamaan Ruotsissa yksi tai useampi lähtö, kuten tehtiin jo viime talvena. Kun hän ei tykkää kesästä vaan talvesta, niin siksi Ruotsin reissuja on mukava suunnitella."

Karelin Avenger juoksee Kouvolan Toto75-pelin päätöskohteessa lähdössä 11