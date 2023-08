Toto75-ennakko: Kasvattajan juhlapäivä - Brilliant Stride iskee uudelleen

Brilliant Stride pystyy yllättämään vastustajansa ja samalla myös osan pelaajista. Sen välieräesitys oli kiitettävä, sillä tamma kellotti 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,4-kyytiä. Tamman valmentaja Milla Pitkänen oli oikein tyytyväinen suojattinsa suoritukseen.

"Matkalla tuli joku pieni haparointi, mikä oli ainoa negatiivinen juttu", Pitkänen kommentoi. "Pitää vielä miettiä ennen finaalia, miten saisimme fiksattua hevosta paremmaksi. Jotain pieniä muutoksia on todennäköisesti luvassa. Muutoin suoritus oli odotuksien mukainen. Brilliant Striden pitäisi olla muutenkin terävämpi tällä starttivälillä, jonka lisäksi vauhtikestävälle hevoselle täysi matka on mailia selvästi parempi matka."

Moni pieni asia puoltaa tamman yllätysmahdollisuuksia lauantain hienossa finaalissa. Jos haluaa olla taikauskoinen, niin ainoan negatiiviisen muuttujan voi senkin kääntää positiiviseksi. Pitkänen ei voinut olla muistelematta vanhoja, kun lähtölistat valmistuivat.

"Ensimmäisenä tuli mieleen, että viime syksynä nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa hevonen oli välierässä viides ja sai finaaliin seiskaradan", Pitkänen nauraa. "Tietenkin toivotaan, että Brilliant Stride pystyisi myös samaan sijoitukseen kuin nelivuotiaana. Ei lähtöpaikkaa voi välttämättä niin hyvänä pitää ainakaan näin ennakkoon."

Cream Candy on kisan todennäköinen keulahevonen, ja matkavauhti tuskin menee hölkäksi. Killerillä on pitkä maalisuora, joten kiritykit voivat saada hyvän mahdollisuuden nousta maalisuoralla mukaan voittotaistoon.

"Meille sopisi tasaisen reipasta matkavauhti. Jos vauhtia otetaan välillä pois ja kisasta tulee taktiikkajuoksu, se on meille miinusta. Brilliant Stride on näyttänyt, että se pystyy huipputasolla kilpaillessaan koviin suorituksiin. Uskon, että meillä on mahdollisuus menestyä, jos tamma pystyy parhaimpaansa."