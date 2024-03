Toto75-ennakko Kaustinen: King Of The Northin menestysviikot jatkuvat?

Tiina Koskisen valmentama King Of The North voitti maaliskuun alussa Teivossa ajetun haastajadivisioonafinaalin suuryllättäjänä ja viikkoa myöhemmin Joensuussa kiri kantoi pronssidivisioonakarsinnan ykköseksi. Nyt lauantaina King Of The North pyrkii jatkamaan menestyspolulla kotiradallaan Kaustisella. 2100 metrin matkalla ajettavaan pronssidivisioonakarsintaan hevonen arvottiin radalle kaksi, kun kahdessa aiemmassa kisassaan se on joutunut lähtemään liikkeelle numerolla yksitoista.

”Tiedä sitten onko yhdestätoista jo muodostunut meidän onnennumero”, Koskinen naurahtaa.

”Toiveikkain mielin lähdetään kakkosradaltakin matkaan. Kaikki on viime startin jälkeen mennyt hyvin ja hevosen pitäisi jatkaa huippukunnossa.”

Viime ajat King Of The North on juossut muiden selästä, mutta lauantaina edessä voi vaihteeksi olla keulajuoksu. Taktisen puolen Koskinen kuitenkin jättää ohjastaja Hannu Hietasen mietittäväksi.

”On hevonen keulastakin mennyt, joten en sen puoleen ole mietteliäs”, Koskinen ajattelee.

Etukäteen hän kertoo eniten miettivänsä lauantain olosuhteita.

”Meiltä on 45 kilometriä raviradalle ja täällä ainakin on satanut vettä ihan tosissaan. King Of The North ei ole mitenkään tarkka olosuhteista, mutta meidän tulee sitten reagoida kengitykseen. Ruuna on mennyt koko talven pitkistä hokeista, mutta täytyy nyt katsoa balanssia tilanteen mukaan.”

Viime aikojen otteet ovat olleet selkeästi King Of The Northin uran parhaita. Koskinen ajattelee hevosen huippukunnon taustalla olevan positiivisten onnistumisten kierre.

”Se alkoi jo syksyllä. Hevonen sai kevyemmissä lähdöissä hyviä juoksuja ja lähti vielä kehittymään. Lisäksi se on nyt terveempi kuin joskus aikaisemmin”, valmentaja kertoo.

Samassa lähdössä Koskisen tallista radalta neljä matkaan avaa Just Massive. Sen voitto olisi pelaajille iso yllätys.

”Se kuitenkin on aina mukava ilmoittaa raveihin, sillä tuo kotiin usein jotain euroja. Toivottavasti niitä tulisi nytkin”, Koskinen summaa.

King Of The North ja Just Massive juoksee Kaustisen Toto75-pelin kolmannessa kohteessa lähdössä 7.