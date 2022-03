Toto75-ennakko: Keiteleen amiraali puolustaa johtopaikkaa - "Siinä voi jäädä syvälle"

Amiraal Victor on arvottu sisäradalle, mikä voi olla hyvä juttu tai sitten ei. Kärkipaikan onnistunut puolustaminen on mahdollista, mutta todennäköisemmin ruuna menettää vetotyöt jollekin nopeista vastustajista.

"En nyt oikein osaa sanoa, miten tuosta sisäradalta lopulta käy", Erkki Hartikainen maalailee. "Amiraal Victor lähtee hyvin liikkeelle, eikä sen pitäisi muiden jalkoihin jäädä. Voi kuitenkin olla, ettei keulapaikan puolustaminen onnistu, vaikka sitä yrittäisikin. Jos sitten johtohevonen vaihtuu viisi kertaa alkumatkan aikana, niin siinä voi jäädä syvälle. Katsotaan vielä varustusta kiihdytystä ajatellen, mutta ei hevosta ole mieltä laittaa kiihdytyksessä mahdottoman tiukille."

Vireensä puolesta Amiraal Victor on elämänsä iskussa. Se otti kaksi vakuuttavaa ykkössijaa, ja Joensuussa esitys oli vähintään samaa tasoa. Rata 10, hidas matkavauhti ja heikosti vetäneet selät tarkoittivat sitä, että tehtävästä tuli totosijojen suhteen täysin mahdoton. Amiraal Victor kellotti kirilenkin upeasti 13,5-vauhtia ja lähestyi kovasti kärkihevosia loppusuoralla.

"Oikein hyvän suorituksen hevonen myös Joensuussa teki", Hartikainen vahvistaa. "Siinä joutui lopussa tulemaan aivan uloimpana viidettä rataa pitkin. Jos selät olisivat vetäneet vähän paremmin, niin Amiraal Victor olisi ollut korkeammalla. Kaikki on hevosella kunnossa, joten ihan kärkisijoista lähdemme lauantaina Kaustiselle taistelemaan."

Harrastajavalmentajalla on tallissaan kaksi starttihevosta, ja Ninth Nobleman on samassa lähdössä mukana. Hartikaisella onkin edessään ainutlaatuinen tilanne, sillä harva treenari pääsee yrittämään menestystä näin kovakuntoisen kaksikon voimin. Ninth Nobleman nimittäin venyi Joensuussa kakkoseksi ylivertaisen Bosse Nicen tuntumassa.

"Se oli ylisarjassa yllättävän hyvä. Taas on ruunalle kova lähtö ja näistä asetelmista Amiraal Victor on ainakin ennakkoon tallin selvästi vahvempi valtti. Kiva se on kuitenkin päästä molemmilla kokeilemaan, kun parikymmentä vuotta tätä on harrastuksena tehty."

Hartikainen on jo eläkkeellä, mutta tuuraa Keitele Forestilla edelleen työnjohtotehtävissä tarpeen mukaan, jos henkilökunnasta on vajetta. Muu aika menee pääsääntöisesti hevostellessa.

"Kuopiossa olin kaverina tiistaina raveissa ja keskiviikkoaamusta taas työhommissa. Kun kysytään, niin ilman muuta olen valmis aina autttamaan. Melkein 70 vuotta on mittarissa, mutta mukava se on töitäkin välillä tehdä."

Hartikainen on itseoppinut harrastajavalmentaja, joka on huippukuntoista kaksikkoaan laitellut ihan varsasta saakka. Lisäksi tallissa on kaksivuotias varsa ja sen kantavana oleva emä. Pian viiden hevosen kanssa touhutessa päivät kuluvat täysipainoisesti hevoshommaa harrastaen. Valmennusmetodit on osaltaan opittu oman urheilu-uran kautta.

"Kansallisella tasolla ja muutaman pidemmänkin reissun tehneenä olen hiihdosta ja juoksusta tuonut kotiin suurinpiirtein 550 pyttyä", Hartikainen nauraa. "Nyt niitä on raveistakin tullut viime aikoina muutamia. Tämä on mukavaa hommaa, ja ihan kengityksestä saakka olen yrittänyt harjoitella hevosten kanssa touhuamista. Voisi sanoa, että sitä on aika ison osan sydämestään menettänyt raviurheilulle", Hartikainen päättää.

Amiraal Victor ja Ninth Nobleman juoksevat Kaustisen Kavioliiga-raveissa lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde.



Tästä kupongille