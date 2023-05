Toto75-ennakko: Kekkulin tarina lähtösuoralla - paketti saapui Pirkkalan lentokentälle

Hieno varsalähtö on koonnut viivalle toinen toistaan lahjakkaampia kolmevuotiaita. Jotain kisan tasosta kertoo sekin, että Kasvattajakruunu -finaalin kaksivuotiaana nimiinsä vienyt Nothingcomes on valmentajansa Jukka Hakkaraisen mukaan takamatkalta täysin vailla mahdollisuuksia kärkisijoille.

Madrero on osallistujista ainoa, joka ei ole hävinnyt vielä koskaan. Startteja on takana kaksi ja molemmilla kerroilla se on ottanut hienot kirivoitot. Kauden avauksessaan se tykitti 2. sisältä viimeiset 300 metriä kevyesti 13,6-vauhtia.

Madreron tarina alkoi 12.6.2019, kun Menhammerin siittolasta saapui paketti Pirkkalan lentokentälle. Paketissa oli terveisiä Maharajahilta, ja samana iltana eläinlääkäri Jaana Eskolan toimesta Lady Redcap siemennettiin.

Seuraavana vuonna äitienpäivänä syntyi pikimusta oripoika, joka sai nimekseen Madrero. Paljon on sen jälkeen tapahtunut, ja lauantaina kolmevuotiaaksi varttunut lahjakkuus ottelee 10 000 euron ykköspalkinnosta Kuopiossa. Riikka Lehto on ollut alusta saakka mukana kasvattamassa ja omistamassa hevosta, jonka ympärille rakennettiin kimppa Establo Buenos Amigos.

"Nyt on ensimmäinen todella kova koitos", Lehto aloittaa. "Uran alku on mennyt kuin elokuvissa, ja hevonen on yllättänyt positiivisesti. Olli (Koivunen) sanoi, että Madrero voisi pystyä parantamaan nopeasti useammankin sekunnin ennätystään. Siltä se hänen käteensä viimeksi oli tuntunut. Lauantaina ei kuitenkaan välttämättä saa nuolla sisärataa, vaan ruuna voi joutua tekemään töitä toisella ja kolmannella radalla. Siksi on vaikea arvioida, mihin Madrero pystyy."