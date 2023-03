Toto75-ennakko: Kevätaurinko säteilee Kokkolan suunnalta - "Haluan antaa nuorille mahdollisuuden"

"Kaksi hutia on tullut, Teivossa sairastelun vuoksi, ja Kokkolassa oli kerran ongelmia balanssin kanssa, mikä oli syy floppiin. Muutoin tamma on aina pystynyt antamaan parhaansa, ja se on tuonut aina totosijan."

Valmentaja haluaa tietoisesti antaa myös nuorille uusille kuskeille mahdollisuuksia näyttää kykynsä. Tuukka Varis on vasta 18-vuotias, mutta osoittanut jo pystyvänsä ajamaan Toto75-voittoja.

"Hannu (Torvinen) sai uransa alkuaikoina sauman ajaa hevostani, ja Tuukka Varis on Arvostan sitä, että hän perehtyy lähtöihin, kuuntelee ja osaa antaa itsekin palautetta. Yhteistyö sujuu hyvin, joten tuollaisen sosiaalisen ja puheliaan kaverin sopii hyvin hevoseni kyytiin. Haluan antaa nuorille mahdollisuuden."

Kokkolan naisen edellinen menestyhevonen Bory nappasi yhden pronssidivisioonafinaalin voiton nimenomaan Torvisen ajamana, jonka lisäksi hevonen nappasi kaksi muuta silloista Toto76-voittoa.

Bory oli kestävä kilpahevonen. Se juokse Kirsi Nikan valmennuksesta kaikki uransa 102 starttia, ja ansaitsi lähes 100 000 euroa. Bory juoksi kahtena kautena 11-alkuisen kilometriajan, ja pystyi peräti 52 kertaa puristamaan kolmen parhaan joukkoon.

"Boryn jälkeen on ollut monenlaista saappaantäyttäjää, ja on sitä välillä miettinyt, että tuleeko tästä mitään. Parhaimmillaan oli viisi-kuusi ajohevosta maatalouslomittajan työn ohessa, ja vaikka välillä tuli pieniä onnistumisia, niin ei siinä mitään järkeä ollut. Työtä alkoi olla joka suhteessa liikaa."

Nikka on järkevöittänyt toimintaansa, mutta ei hän sentään sohvaperunaksi ole heittäytynyt.

"Sole Olee on nyt ainoa ajohevoseni, jonka lisäksi varsotan muutamia vieraitten tammoja. Siinä on työn ohessa ihan riittävästi. Kun aamulla herää, niin tietää tasan tarkkaan, että töitä on riittävästi, eikä vapaa-ajan ongelmia tule", Nikka nauraa.

Sole Olee juoksee lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde