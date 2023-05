Toto75-ennakko: Kimmo Kaipia koukussa kasvatukseen - Posokka puksuttaa pääradalla

Posokan matka Kavioliigan rahalähtöihin on monen sattuman summa. Kimmo Kaipian raviharrastus sai voimakkaan lähtösysäyksen 2000-luvun alussa, kun hän osti ensimmäisen hevosensa yhdessä Jouni Heimalan kanssa. Siitä hetkestä kului 10 vuotta, ja Kaipia bongasi Kouvolan seudulla myynnissä olleen Huaniitan.

"Olin etsinyt emätammaa oman kasvatustoiminnan aloittamista varten, ja Huaniitta herätti kiinnostuksen", Kaipia kertoo. "Käytiin katsomassa tammaa, ja se miellytti heti silmää. Kun oli tiedossa, että hevosen taustalla oli Seppo Suurosen valitsemat sukulinjat, niin tehtiin hevosesta kaupat. Huaniitta on ollut meille se kantatamma, ja se onkin jättänyt mukavia jälkeläisiä."

Huanittaa oli tiineenä, ja se varsoi keväällä Kilhakan. Kaiken kaikkiaan Huaniitalla on 15 jälkeläistä, joista seitsemän on syntynyt Kaipian talliin. Koko perhe on kiinnostunut hevosista, ja aika näyttää, tuleeko niistä myös jälkikasvulle pitkäikäinen harrastus.

"Posokan lisäksi meillä on Tuusa ja Ksenia, joista tulevaisuudessa tulee toivottavasti emätammoja varsoilleen. Osa kasvatustoimintaa on tammojen kilpaileminen raveissa, jolloin nähdään, millaisia ominaisuuksia niillä on, ja miten ne menestyvät. Toivottavasti jonain päivänä tammat saavat varsoja, joiden uraa on sitten mukava seurata", Kaipia päättää.

Posokka kilpailee Helsingin lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde