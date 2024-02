Toto75-ennakko Kuopio: Riksun Kingi jahtaa loistoasemista finaalipaikkaa

Aina kyvykkääksi tiedetty Riksun Kingi on valmentautunut mikkeliläisen Raineri Puikkosen tallissa viime elokuusta alkaen. Kahdeksasta ajetusta startista ori on voittanut yhden, mutta muita totosijoja se on saavuttanut peräti neljä.

”Mielestäni koko ajan on menty parempaan suuntaan. Nyt hevonen tuntuu oikein pirteältä, kun sitä reen edessä kävelytän”, Puikkonen toteaa.

”Kotona tällä ei ajeta kärryt perässä lainkaan”, hän lisää.

Lauantaina Kuopiossa ajettavaan kylmäveristen 2100 metrin haastajadivisioonakarsintaan Riksun Kingi starttaa kakkosradalta. Viime startit Puikkonen on ajanut hevosella itse, mutta luovuttaa nyt ohjat Riksun Kingiä useasti aiemmin ohjastaneelle Ari Moilaselle.

”Olen halunnut vähän tietää missä hevosen kanssa mennään ja sillä ajanut ensimmäiset startit itse. Kuopiossa jos vain lähdössä hevonen pääsisi ravilla matkaan, niin kyllä minä sitä kolmen porukkaan odotan. Viimeksi mentiin matkalla tosi hiljaa ja suunnittelin ajavani päätöstuhannen keulahevosen rinnalta, mutta hevonen oli vapaalle käännettäessä aivan liian innokas ja ponkaisi laukalle”, Puikkonen selvittää.

Aiemmin Riksun Kingi valmentautui osaomistajansa Seppo Baltzarin tallissa, kunnes siirtyi Puikkosen treeniin. Syynä tähän olivat kavio-ongelmat.

”Minä pääsen kesäisin ajamaan treenit heinikossa, mutta Sepolla on kotonaan vain hiekkabaanat, joilla päästää. Kaviot alkoivat nopeasti muuttumaan paremmaksi ja sitten omistajat halusivat jättää sen minulle vielä rekitreeniin. Iso hevonen tarvitsee kuitenkin valtavasti voimaa taakseen.”

Kehityskäyrä Riksun Kingillä on Puikkosen mukaan nyt oikea.

”Sen mahakin on toiminut paremmin, kun löydettiin oikeanlainen ruokavalio”, Puikkonen päättää.

Riksun Kingi juoksee Kuopion Toto75-pelin neljännessä kohteessa lähdössä 8.