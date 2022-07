Toto75-ennakko: Kurikan kaksikko paikalla - Terno ja Teppo

Vauhti Teppo ei ole vielä onnistunut, mutta hevosen vire antaa ainakin mahdollisuudet otella lauantaina kärkisijoista.

"Kasirata ei välttämättä vie mahdollisuuksia, sillä Vauhti Teppo on vikkelä poika alussa", Terno Grönstrand aloittaa. "Kaksi ensimmäistä kilpailua on mennyt tutustuessa hevoseen. Oikeastaan molemmilla laukka on tullut, kun hevosella ei ole ollut siinä kohtaa veto päällä. Vaikka ruuna on siinä kohtaa herpaantunut, niin kuntonsa puolesta Vauhti Teppo vaikuttaisi olevan mallillaan."

Toki mies myöntää, että pienet asiat alussa ratkaisevat paljon sijoituksen suhteen lopussa.

"UIkoa joutuu aina käyttämään ruutia alussa, se on ihan selvä. Hevosella on omiin sarjoihinsa riittävästi kapasiteetti, mutta lauantain lähdöt ovat kovia, ja toivottavasti tulisi vain onnistuminen. Sitten sen näkee, mihin ruuna sijoituksen suhteen yltää."

Vauhti Teppo on tuntunut tuoreimmissa harjoituksissa hyvältä, joten viivalle se tulee iskukykyisenä.

"Keskiviikon ajossa ruunassa ei ollut mitään moitetta", Grönstrand vinkkaa.

Terno Grönstrand on hevosten lisäksi laittanut itsekin kroppaa likoon raviurheilun positiivisuuden ja paremman näkyvyyden puolesta. YouTubessa on vilahtanut Grönstrandin hahmo haastattelemassa Pohjanmaan harrastajavalmentajia. TalkTerno -kanava sai alkunsa puhtaasta intohimosta lajia kohtaan, mutta muitakin virikkeitä taustalla oli.

"Idea TalkTernosta tuli tallivierailuja tekevästä Talkkari -ohjelmasta, jonka jälkeen jälkeen MT-ravit jatkoivat vierailua ammattitalleilla. Ohjelma oli todella mielenkiintoinen, mutta siinä esitellyt henkilöt olivat menestyneitä ja tunnettuja raviurheilun harrastajia. Heidän toiminnastaan aika moni tiesi jo paljon. Halusin tuoda ihan tavallisten harrastajien arkea esiin."

Grönstrand on teki alkuvuonna useamman jakson, joita on katsonut muutama tuhat ihmistä kutakin. Onnistunut lähtölaukaus sai positiivista palautetta.

"Sain lopulta kimmokkeen tehdä lähialueella tallivierailuja, kun niihin aikoihin Helsingin Sanomat kirjoitti ravihevosten huonosta hoidosta. Halusin tuoda esille, miten tärkeitä hevoset valtaosalle harrastajista ovat ja miten kovasti niistä pidetään huolta. Talleille ei ollut ihan helppo päästä tekemään lähetyksiä, ja ne tehtiin ihan kamerakännykällä. Se projekti jatkuu vielä, vaikka jäikin rospuuttokelien ja kesäkiireiden vuoksi tauolle."

Grönstrandilla on pienimuotoisen valmennustoiminnan lisäksi kova halu kehittyä raviurheilijana joka sektorilla. Ikää miehellä on vasta 25 vuotta, mutta nuorukainen on päässyt jo hyvään vauhtiin.

"Ohjastajana olen välillä turhan rauhallinen, mikä on joskus noussut palautteessa esille. Ylilyöntejä pyrin välttämään jatkossakin, mutta oikeassa paikassa pitää hakea vähän räväkkyyttä lisää otteisiin. Olen päässyt ajamaan mukavasti hevosia, ja kiinnostus kehittyä on kova."

Torstaina miehellä oli suunta kohti Joensuuta. Pohjanmaalta yhtä hevosta ajamaan Linnunlahdelle on miehelle kunnia-asia.

"Jos sellainen ravimies kuin Martti Pellikka pyytää ajamaan hevosta, en aio kieltäytyä. Aika hurjaa se on, mutta haluan panostaa ajohommaan. Jos tässä kohtaa kieltäytyy, ei välttämättä kysytä enää uudelleen."

Vauhti Teppo juoksee Kaustisen Kavioliigaravien lähdössä 10, joka on Toto75-pelin kuudes kohde.