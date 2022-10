Toto75-ennakko: Litmasen ruunan potku riittää - "4100 metrin matkoja saisi olla enemmän"

Maratoni avaa lauantain Toto75-kierroksen. Timo Korvenheimon talli on ollut elementissään harvinaisessa neljän kierroksen kisassa, ja myös tänä vuonna hänen kova kvartettinsa saattaa varastaa pääosan. Jutta Litmasen harrastehevonen Alladin Bro on kisan väriläiskä, ja sillä on realistinen sauma nousta kisan yllättäjäksi.

Alladin Bron on yhteinen taival alkoi keväällä 2020, ja reilun kahden vuoden aikana 15 000 euron voittosumma on yli kolminkertaistanut. Alladin Bro on Litmasen ensimmäinen oma hevonen ja valmennettava. Parivaljakon yhteinen matka jatkuu Kouvolassa toisella 4100 metrin yrittämällä. Viime vuonna sijoitus 4. sisältä oli vaisu, vaikka Alladin Bro tuli kirilenkin kärjen tuntumassa vahvasti 15,1-vauhtia.

"Vuosi sitten hevonen lähti painamaan kolmannella kierroksella kovasti, kun se varmaan luuli, että nyt lähdettiin kirikierrokselle", Jutta Litmanen nauraa. "Jukka Torvisen mukaan se kulutti painamiseen energiaa, ja siihen nähden ruuna tuli hyvin myös neljännen kierroksen. Tuosta startista Alladin Bro on tasaantunut varustemuutoksien myötä. Vetohuppujen kanssa se on ollut rauhallisempi. Toivon ja uskon, että Alladin Bro suorittaa hyvin."

Päivän vireessä ei ole moittimista. Taulussa näkyy kaksi voittoa, eikä tuoreimman startin heikko sijoitus kerro koko totuutta ruunan suorituksesta.

"Sitä kisaa ennen Alladin Bro rokotettiin, ja startissa juoksu meni pieleen. Väärässä paikassa tuli aloitettua kiri, mikä näkyi lopussa. Alladin Bro on tarkka juoksusta, joten täytyy vain toivoa, että se saa kolme kierrosta kyttäillä hyvissä selissä. Kierroksen kirin hevonen kyllä kestää saadessaan vetoapua, jos siihen saakka kaikki on mennyt nappiin."

Luottamus hevoseen on kasvanut yhteisen taipaleen myötä kaiken aikaa. Hienoja hetkiä kaksikko on saanut kokea paljon.

"En enää ylläty, jos Alladin Bro voittaa, en tälläkään kertaa. Ruuna oli maanantaina harjoituksissa oikein pirteä, joten lähdemme lauantain kisaan hyvillä mielin. Tykkään näistä ylipitkistä matkoista, ja 4100 metrin kisoja saisi olla enemmänkin. Olen suunnitellut Vermon vastaavaa matkaa vuoden lopulla, sillä haluan olla kannustamassa näiden spesiaalikisojen järjestämistä."

Lauantain lähdöt ovat tulleet Alladin Brolle menestyksen myötä tutuiksi, ja niihin pääseminen on ollut kova juttu myös harrastajavalmentajalle. Litmanen pyörittää pientä tallia kaverinsa kanssa oman siviilityönsä ohessa.

"Alladin Bro on hienosti elättänyt itsensä, ja sitä on tarkoituksella kilpailutettu ahkerasti. Viikottain ruuna on vain kerran valjaissa, jonka lisäksi sillä ratsastetaan. Siksi syksyllä starttipäiviä on paljon."

Haastattelu hoidetaan ruokatunnilla. Työpäivää ennen ja sen jälkeen tallilla riittää hommia. Litmanen on pitänyt hevosmäärän minimissään, vaikka huutokaupat tulee seurattua tarkkaan. Tallissa olisi tilaa, mutta toisaalta aikaa on rajallisesti.

"Aika hyvin pystyn muuttamaan työvuoroja, mutta omat haasteensa pimeä syksy silti aina tuo. Kun oma hämäränäkö on heikko ja päivät pimenevät nopeasti, niin valmentamisessa vaaditaan kaikenlaisia valoja ajovehkeisiin. Hevonen kyllä pärjää pimeässä, mutta itsellä on välillä vauhti ja suunta ihan hukassa", Litmanen nauraa.

Tuleva vuosi tuo pienen valonpilkahduksen ainakin kilpailukalenteriin, jossa muutamana päivänä pystytään jakamaan hieman enemmän euroja Litmasen lähimmillä radoilla.

"Yleinen keskustelu kilpailukalenterin pienten muutoksien suhteen on ollut negatiivinen, mikä tietenkin harmittaa. Isompien ammattitallien hevosia on talviaikaan enemmän tauolla, ja kilpailutarjontaa on nyt ihan fiksusti keskitetty sinne, missä kilpailee paljon hevosia myös talvella. Se ei ole pois keneltäkään, vaikka näin on annettu ymmärtää. Etelässä on edelleen hyviä kilpailumahdollisuuksia", Litmanen päättää.

Alladin Bro juoksee Kavioliiga-ravien lähdössä 5, joka on Toto75-pelin avauskohde