Toto75-ennakko: Maalaistalon Mirja - "Lähdetään käymään isolla kirkolla"

Tuusniemen kirkonkylälle on matkaa Ruskilasta parikymmentä kilometriä, joten ihmisvilinään Mirja Kärkkäinen ei ole tottunut. Hevoset saavat naisen tavoin elää rauhassa.

"Jos huudetaan tai hirnutaan, niin naapurit eivät kuule", Kärkkäinen nauraa. "Olen elämässäni sellaisen valinnan asumispaikan sijainnin suhteen tehnyt, ja se pitää loppuun saakka. Hevosia on parhaimmillaan ollut tallissa viisi ja nyt niitä on neljä. Se on sopiva määrä, kun vain kahdella kilpaillaan."

Oma kasvatti Riion Valentino on Kärkkäisen mukaan harrastehevonen, jolla harjoitellaan. Urallaan uskomattoman statistiikan, 18 starttia totosijoin 14-1-0 juossut Francis Journey on se, jolla päästään yrittämään Kavioliiga-lähdöissä.

"En olisi ikinä uskonut, että hevonen lähtee menemään noin hyvin, kun omistajat Pertti ja Tuula Pitkänen päättivät laittaa ensimmäisen hevosen. Peten mielestä Francis Journeyn ryhdikkyys teki niin häneen niin suuren vaikutuksen, että hän päätti ostaa sen."

Vaikka menestyskulku on ollut huimaa, omistajat ovat jo ehtineet nähdä lajin nurjan puolen.

"Pian hevosen tultua meille treeniin siltä halkesi kavio. Klinikalla käytiin monta kertaa ja aina annettiin kaksi kuukautta lisää toipumisaikaa. Kaiken kaikkiaan vuosi siinä meni. Pitää antaa omistajille iso kiitos jaksamisesta ja odottamisesta."

Jokimaan lähtöön Francis Journey saapuu hieno kirivoitto vyöllään. Ruuna tykitti maanantaina 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 13,8-vauhtia.

"Startti meni paremmin kuin hyvin. Lähdettiin hakemaan mukavaa hiittiä alle ennen lauantain isompaa kisaa. Se sai sellaisen, ja Jani (Ruotsalainen) tuumasi, että hevonen jäi vielä keulaan päästyään maalisuoralla odottamaan muita. Laitettiin korvahuput varmuuden vuoksi varustukseen, mutta ei niitä tarvinnut loppujen lopuksi käyttää. Hienosti ruuna otti vauhtia."

"Arveltiin, ettei voi tulla yhtä huonoa lähtöpaikkaa Lahteen, mutta tuli kuitenkin. Lähdetään kuitenkin hyvillä mielin isolle kirkolle kokeilemaan, mitä ne tuumaavat tällaisesti maalaishevosesta. Lähtöpaikan vuoksi on vaikea sanoa, miten hevonen sijoittuu, mutta kaikki sillä on maanantain perusteella kunnossa."

Kärkkäisen tilastoista löytyy valmennettavia reilun 20 vuoden varrelta. Tunnetuin lienee 55 kertaa totoon yltänyt Power Elvis. Jo kauan sitä ennen hevoset tulivat naiselle tutuiksi.

"Heti kun viskasi tutin pois suusta hevoset tulivat elämääni", hän nauraa. "On ollut hyviä ja huonoja matkan varrella. Nyt olen erityisen tyytyväinen siitä, että Francis Journeyn omistajat ovat saaneet paljon uusia kavereita hevosen kautta."

Kotioloissa ruunassa ei ole erityispiirteitä.

"Fransu on oma ryhdikäs itsensä. Arka ruuna se on ollut aina. Se säpsähtää pienestäkin asiasta, mutta hienosti olen hevosen kanssa kotona pärjännyt."

Francis Journey juoksee Lahden lähdössä kahdeksan, joka on Toto75-pelin neljäs kohde.



