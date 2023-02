Toto75-ennakko: Marika Enoranta sydämen asialla - Father's Hope kutsuu finalistit Teivoon

Kuusivuotiaaksi varttunut Father's Hope on tehnyt koko talvikauden hienoa jälkeä. Vielä syksyllä Marika Enoranta joutui pohtimaan, pystyykö tamma koskaan palaamaan kilpailukykyisenä takaisin radoille.

“Hevoselle tuli sydänlihastulehdus”, Enoranta taustoittaa. “Sellaisen jälkeen on aina mahdollista, että hevoseen jää jotain, mikä estää täysipainoisen kilpailemisen. Kun joulukuussa tamma starttasi Teivossa, niin sitä pohti etukäteen, että lähdetäänkö käymään startin jälkeen klinikalla, vai miten hevosen kanssa edetään. Kun se sitten meni ja voitti, niin olihan se tunteellinen hetki. Sitä oltiin tippa silmäkulmassa, ja mikä hienointa, sen kisan jälkeen Father's Hope on jatkanut samalla tasolla.”

Tuleva lauantain finaalilähtö tarjoaa mahdollisuuden taistella hyvistä palkinnoista, ja ennusmerkeissä on paljon Father's Hopen menestystä puoltavia seikkoja.

“Ainakin rahasijaan uskon ja toivon. Kaikki on mennyt hyvin tuoreimman kisan jälkeen. Father’s Hope on nopea lähtijä, ja paikka on mitä mainioin. Esa Holopainen saa päättää täysin itse, miten lähdön ajaa. Aikaisemmin olen toppuutellut kuskia ja toivonut selkäjuoksuja.”

Valmentaja muistuttaa, että harrastajalle jo pääseminen mukaan finaalipäivän lähtöön on kova juttu. Se kertoo siitä, että aherrus tallilla ei ole mennyt hukkaan.

“Kyllähän lauantai jännittää. Sitä seuraa hevosen jokaista liikettä ja alkaa nähdä sellaisia asioita, mitä muut eivät hevosessa näe. Se, että Father's Hope on kulkenut niin hienosti, auttaa myös jaksamaan tallitöissä talvikuukausien yli.”

Marika Enoranta on hevosperheen kasvatti. Isä Heikki Enoranta, sekä sedät Mikko ja Simo Enoranta ovat tuttuja nimiä niille, jotka muistavat myös Enoran Charlottan 1990-luvun alusta. Supertamman ura jäi kesken, mutta se ehti kilpailla 42 kertaa ja voittaa starteista 27. Tamma vei Markku Niemisen valmennuksessa nimiinsä mm. Kuopio Stakesin, Oulu Expressin ja Kasvattajakruunun.

“Aika monet päiväunet olen nukkunut hevosen vetämässä reessä, kun isä-Heikki ajoi hevosilla treenejä”, Marika Enoranta nauraa. “Olin suurinpiirtein 10-vuotias, kun Enoran Charlotta menestyi kilparadoilla. Kun on saanut elää sitä aikaa, niin onhan se selvää, että tuollaiset muistot ovat vaikuttaneet hevosharrastukseeni. Enoran Charlotan aika oli jotain ihan uskomatonta.”

Nuoruusvuosista alkoi myös ystävyys Martti Keskisen kanssa, joka oli Enorannan perhetuttuja. Keskisellä on mökki saman järven rannalla kuin missä on Marikan kotipaikka ja hevosetkin ovat olleet välillä Enorannan tallissa.

“Martti on eläkkeellä, ja hän on tukenut sekä tsempannut minua kovasti Father’s Hopen kanssa toimiessani. Hän oli mukana Härmässä, kun tamma kilpaili ensimmäistä kertaa. Kun tuli voitto ja se meni tunteisiin, niin Martti sanoi, että tuolta sen pitääkin näyttää tai muuten kannattaa vaihtaa harrastusta. Paljon lajia on ottanut, mutta vielä enemmän se on antanut”, Marika päättää.

Father’s Hope juoksee Tampereen Kavioliigaravien lähdössä 7, joka on Toto75-pelin kolmas kohde