Toto75-ennakko: Mr Stahl ei ole menetetty lupaus - Lohdutuslähdöstä uuteen nousuun

Mr Stahl aloitti uransa keväällä 2021 kulkemalla täyden voltin 16,6-vauhtia. Uran 10. kilpailu toi täyden matkan tuloksen 12,3, ja suoritukset ovat olleet kerta toisensa jälkeen upeita.

Mr Stahl on hienosta menestyksestään huolimatta tietyllä tapaa todella huonon tuurin hevonen. Niitä on raviurheilussa aina enemmän kuin tähtiä, mutta Mr Stahl saattaa vielä nousta isoihin otsikoihin.

Ensimmäisen ison takaiskun Mr Stahl koko viime kesänä. Ori oli Kriteriumin alla Lahden Hambossa takarivistä jäätävän hyvä kakkonen vain tulevalle Kriterium-voittajalle Planbeelle niukasti häviten.

"Hevonen oli silloin vielä Eskillä (Esa Holopainen) treenissä, mutta valitettavasti siitä alkoi sairastelu- ja lentsukierre", oriin nykyinen valmentaja Ville Mäkelä aloittaa. "Vuoden lopussa operoitiin sitten etupolvien jännekanavat, jotka hevosta haittasivat. Kolmevuotiskausi alkoi hyvin, mutta ilman huonoa tuuria se olisi ollut ihan erilainen mitä nyt nähtiin."

Tämän vuoden kevät meni kuntoutuessa ja treenatessa. Mr Stahl debytoi Ville Mäkelän valmennuksesta kesäkuussa lupaavalla suorituksella. Vire oli nousussa Derbyn alla, mutta karsintojen kolmossija ei riittänyt finaaliin. Esitys oli Dusktodawn Boogien rinnalta mainio, mutta Kenneth Danielsenin toinen tähti Speedy Norwegian jätti Mr Stahlin nuolemaan näppejään.

"Pienestä kaikki on kiinni. Muutamaa rataa sisempää ori olisi hyvinkin voinut päästä finaaliin. Paikka johtavan rinnalla on kovissa ikäluokkalähdöissä sellainen asetelma, mistä harvoin voitetaan kilpailuja. Mr Stahlin esitykseen olin todella tyytyväinen, se taisteli hienosti maaliin saakka."

Mr Stahl on ennen lauantaita kilpaillut 13 kertaa totosijoin 3-5-2, ja rahaa ori on juossut yli 2000 euroa yhtä kilpailua kohden. Statistiikka kertoo hevosen kyvyistä.

"Parasta hevosessa on sen täydellinen juoksutekniikka. Vauhti ei kyytiin tunnu kovalta, mutta sitä se kuitenkin on. En näe mitään estettä sille, että Mr Stahl jonain päivänä juoksisi avoimella tasolla. Sen eteen tehdään töitä, ja hevosessa on kaikki ainekset nousta vielä otsikoihin."

Derby Consolation saattaa olla Mr Stahlin heiniä.

"Paikka on mainio, hevonen avaa kovaa ja sillä on tarkoitus nyt riisua kengät pois. Olen toiveikas kärkisijan suhteen."

Mäkelällä on raviurheilun parissa monta rautaa tulessa. Hänellä on tallissaan 15 ajohevosta, jonka lisäksi mies paljastaa, että tähtiä yritetään rakentaa myös herättelemällä kasvatustoimintaa takaisin henkiin. Miehellä on siitä jo näyttöjäkin, sillä 2012 syntynyt Wilhelm Nash juoksi urallaan yli 100 000 euroa.

"Hullulta se tietenkin saattaa kuulostaa, mutta tallissa on kolme emätammaa tiineenä. Yritetään taas alusta saakka kasvattaa uusia hevosia, joista voi ainakin haaveilla tulevan ikäluokkatähtiä."

Mr Stahl juoksee Vermon Kavioliiga-ravien lähdössä 8, joka on Toto75-pelin neljäs kohde.