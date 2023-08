Toto75-ennakko: Nätti tyttö Jyväskylästä - Mieletön Melinda varmaideana

Keväällä tammalla oli menossaan heikompi hetki. Kahteen lähtöön tuli tauluun pelkkiä kirjaimia, ja sen jälkeen vielä x-merkki molempiin kesäkuun lähtöihin. Sen jälkeen ravi on maistunut, ja valmentajaa lämmittää kovasti neljä puhdasta starttia peräkkäin.

"Ravi oli keväällä hukassa. Yksi syy oli varmasti se, että siinä vaihdettiin pariinkin otteeseen tallia, mutta nyt tamma tuntuu kotiutuneen uusiin ympyröihin. Mieletön Melinda on suorittanut tuoreimmissa kisoissa hienosti, ja varmasti onnistumiset vievät sen kehitystä eteenpäin."

Tulevana lauantaina Tampereella hevonen kohtaa tammavoltissa erittäin tasaisen vastuksen. Tapio Perttunen tuntee hevosen ominaisuudet hyvin, eikä valmentaja lähde neuvomaan mestaria.

"Ohjastaja varmasti handlaa homman", Kivimaa nauraa. "Juoksurata voi olla ihan hyväkin, vaikka Mieletön Melinda ei ole mikään supernopea startista. Se on tehnyt vapaalta radalta hyviä suorituksia, mutta tulee selästäkin. Keskityn omaani, enkä sillä tavalla tunne vastusta, mutta tammalla on Kouvolan kisan jälkeen kaikki hyvin."

Tammalla on kaikki ainekset kehittyä vielä korkeammalle tasolle. Sen isä Frans on osoittautunut periyttäjäksi, ja emä Sarin Saara ehti 21 starttiin nousta yhdeksän kertaa kaksariin, mutta sen kilpaura jäi harmittavasti kesken. Mieletön Melinda jaksaa mennä, ja se on ainakin radalla melkoinen energiapakkaus. Kotitallilla hevosen kanssa tehdään töitä pitkällä tähtäimellä kiirehtimättä.

"Mieletön Melinda on todella kiltti kotioloissa. On sillä omat juttunsa, mutta olen miettinyt asian niin, että mennään aika pitkälle eteenpäin kuten tamma itse haluaa. Esimerkiksi selästä se ei ole vielä halunnut mennä metsälenkeillä uudessa ympäristössä, joten mennään sitten kun tamma on siihen valmis."

Nähtäväksi jää, millaisen jäljen Mieletön Melinda jättää tammalähtöihin tulevina vuosina. Lauantaina sillä on loistava sauma ottaa uransa ensimmäinen Toto75-voitto.

Mieletön Melinda juoksee Tampereen ravien lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde