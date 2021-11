Toto75-ennakko: Nyt grillataan! - Maisteri Jutila on löytänyt punaisen langan

Maisteri Jutila on kotitilansa kasvatti viidennessä polvessa. Sen vastuuvalmentaja on Sanna-Kaisa Liukkonen, mutta valmennusvastuusta pääosan kantaa hänen 79-vuotias virkeä isänsä Timo Kalliola.

“Itse ratsastan Maikan Missin kanssa enimmäkseen perässä”, Liukkonen nauraa. “Tamma on sen verran kuuma, että tavoitteena on vain pitää se mahdollisimman rauhallisena. Maisteri Jutila on vastaavasti yksin treenatessa tosi laiska ja jumputtaa menemään tasaisesti, mutta treenikaverin tultua kuvioihin se on piristynyt kummasti. Tämä kuvio on toiminut hyvin.”

Maisteri Jutila on nimensä kaltainen vitsikäs persoona. Valmentajan näkökulmasta se ei ole aina naurattanut.

“Ihan aluksi hevonen on radalle mennessään sellainen hessu hopo. Se ei tiennyt yhtään, mitä kilpailuissa pitää tehdä. Rutiinin myötä epävarmat otteet ovat poistuneet kuvioista, eikä Maisteri Jutila enää ole erityisen laukkaherkkä. Hevonen on ollut oikeastaan jo todella pitkään tasaisen vahvassa kunnossa.”

Maisteri Jutila tulee viivalle täynnä totosijoja. Toto75-voittoa Liukkosella ja hänen perheellään ei vielä ole.

“Siinä on sellainen juttu, että Maisteri Jutila tietää maalin paikan vähän liiankin hyvin. Se on tavannut hiljentää hieman juuri vähän ennen maalia. Osasyy voi olla sekin, että ruuna on juossut tähän saakka ihan luomuna, eikä mitään varustekikkailuja ole koskaan tehty. Nyt on ollut mietinnässä, että kokeilisimme jotain uutta. Se voi tapahtua myöhemmin, mutta asiasta pitää vielä keskustella ohjastaja Hannu Torvisen kanssa.”

Liukkonen myöntää, että lauantairavien voitto olisi tunnetasolla hurja myllerrys. Varsinkin, kun taustalla on parin vuoden takainen hylkäys Toto64-lähdön jälkimainingeissa.

“Hevonen oli syönyt rikkaruohon, jonka pitoisuuksien vuoksi siltä vietiin Toto64-voitto. Se on asia, joka kaivelee edelleen, eikä sitä oikein voi jättää taakse. Kyse oli kuitenkin meidän näkökulmasta niin mitättömästä asiasta. Toto75-lähdön voittaminen olisi varmasti tunnetasolla hurjasti vielä erilainen kuin iltaravilähdön voitto. Ja sekin on kova saavutus.”

"Kaikki on kunnossa, joten hevonen pystyy sijoittumaan kaiken onnistuessa totosijalle. Sitä ainakin odotan."

Omapäinen ja erikoinen persoona on löytänyt radoilla punaisen langan, mutta ruuna on kotioloissa edelleen periaatteidensa orja.

“Hyvä esimerkki luonteesta on melassivesi. Jos se on liian laimeaa, Maisteri Jutila yrittää heittää sen minua päin. Liian miedot juomat eivät hevoselle missään nimessä kelpaa”, Liukkonen nauraa.

Kun raviura jonain päivänä päättyy, Maisteri Jutila jatkaa toista uraansa.

"Se on jo nyt vetänyt ratsastustunteja aikuisille. Maisteri Jutila on todella monipuolinen hevonen, ja ruunalle on tilausta ratsastuspuolella. Saatamme vielä raviuralla hyvinkin kokeilla montéa, sen pitäisi myös sopia hevoselle mainiosti."