Toto75-ennakko: Ongelmien paikallistaminen on ollut salapoliisityötä - "Viktor Kärpällä tuntuu olevan useampi elämä"

Raviradoilla juokseva Viktor Kärppä oli tähti jo varsana, josta kertoo vuoden 2015 Oulu Express -voitto ja samalla kaudella nelivuotiaana juostut täyden matkan tulokset 26,0 ja 26,3. Näissä kisoissa taakse jäi mm. Evartti ja Lissun Eerikki, joista ravikansa on sittemmin kuullut vielä enemmän kuin Viktor Kärpästä.

Ensimmäinen lähes totaalinen välivuosi oli kausi 2017, jolloin Viktor Kärppä pystyi kilpailemaan vain kerran. Seuraavan vuoden kesäsesonki näytti olevan vihdoin yhtä riemukulkua, mutta se päättyi tylysti viiden voiton suoraan 14. heinäkuuta St. Michel -viikonloppuna. Juuri hetkellä, jolloin Viktor Kärppä vaikutti olevan sarjoissaan täysin lyömätön.

"Hevoselle tuli erittäin vakava suolistotulehdus", valmentaja Esa Holopainen aloittaa. "Eläinlääkärit olivat ihmeissään, että Viktor Kärppä ylipäätään selvisi siitä. Heidän viestinsä oli, että normaalissa tai useimmissa tapauksissa hevosen pitäisi olla kuollut. Siksi onkin jäänyt se fiilis, että Viktor Kärpällä tuntuu olevan useampi elämä."

Kirjoissa salapoliisi Viktor Kärppä pystyy lopulta selvittämään kaikki arvoitukset. Kavioura-kaimalle on tullut eteen niin harvinainen murhe, että sille ei ole maailmassa ratkaisua.

"Se ei tilanteen ollessa hyvä reagoi millään tavalla, eikä sitä tutkimuksissa pystytty edes magneettikuvista näkemään. Hevosella on kuitenkin etusääressä ikävä luukipu, jolle ei ole juurikaan hoitokeinoja. Hyvänä päivänä se ei häiritse oriin elämää tai juoksemista millään tavalla, mutta sitten joskus jalka on kipeä. Ontumista tai muuta selkeää ulkoista merkkiä ei ole ollut koskaan."

Hevosen pitää vain pystyä elämään ongelman kanssa.

"On mahdollista, että iän myötä luukipu poistuu kokonaan. Pyrimme tekemään asioita niin, että Viktor Kärpälllä on mahdollisimman hyvä olla. Sitä on esimerkiksi kahluutettu paljon järvessä, mistä iloinen poika on tykännyt."

Lahden kisan alla valmentajan ajatukset ovat hieman kaksijakoiset. Tuoreimmassa kisassaan Kouvolassa ori ei ollut sellainen kuin mitä siltä odotettiin. Viktor Kärppä ei lähtenyt alkumatkalla odotetusti rullaamaan eteenpäin, vaan meno oli loppuun saakka 3. sisältä nahkeaa.

"Hevonen on vain ollut niin hyvä kuin toivottiin, vaan selkeästi pettymys", Holopainen kommentoi. "Kisan jälkeen tulin siihen tulokseen, että laittaisin suorituksen vaisuuden kelin piikkiin. Aikaisemmissa starteissa ori teki lupaavat startit, ja täytyy vain toivoa, että sillä balanssilla kurakelillä oli vaikutusta hevosen menoon."

Kolikon positiivinen puoli on se, että Viktor Kärpän mentaalinen mielentila on huipussaan.

"Viktor Kärppä aina ollut hyväntuulinen kotona, mutta nyt se on ollut erityisen iloinen ja orimainen poika. Se on näyttänyt tänä vuonna, että ori haluaa kilpailla. Se onkin tullut vielä kerran takaisin ja uraa jatketaan startti kerrallaan hevosen ehdoilla."

On selvää, että omistaja-valmentaja on pohtinut mielessään, miten asiat olisivat voineet mennä toisenlaisilla juonenkäänteillä. Viktor Kärppä on Evartin kanssa samaa ikäluokkaa, ja kaksinkertainen kuningas jäi varsavuosina joskus tulosliuskassa taakse.

"Parvelan Retu ja Evartti ovat tällä hetkellä esimerkiksi sellaisia hevosia, jotka saattaisivat olla ylivertaisia, vaikka Viktor Kärppä olisi saanut kehittyä ilman yhtään vastoinkäymistä urallaan. Väitän kuitenkin, ettei hevonen välttämättä hirveän kaukana Suomen absoluuttiselta huipulta olisi. Sitä on turha harmitella, mutta kertoo kuitenkin uskosta hevoseen."

Viktor Kärpän kisa ei ole isä-Holopaisen jännin hetki kotiradan viikonloppuna. Hänen poikansa Olli-Pekka Holopainen ajaa viikonloppuna An-Dorraa ensin lauantaina Suur-Hollola-ajon välierässä, jonka jälkeen isä toivoo sunnuntaina näkevänsä valjakon finaalissa.

"Todella toivon, että poika onnistuisi. Hänen tuleva starttinsa An-Dorran kanssa herättää tietenkin suuria tunteita isässä. An-Dorra on mahtava hevonen, jonka lisäksi herättää kunnioitusta, että Reino Palomäki on antanut nuorelle kaverille tällaisen mahdollisuuden näyttää taitonsa. Jännittävä viikonloppu on tulossa", Holopainen päättää.

VIKTOR KÄRPPÄ juoksee lauantaina Kavioliigaravien lähdössä 8, joka on Toto75-pelin neljäs kohde