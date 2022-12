Toto75-ennakko: Onni ei kulje peruskengässä - "Ainoa laatuaan koko maailmassa"

Satasen Onni on toistaiseksi kilpaillut urallaan 23 kertaa, ja laukkaprosentti 83 kertoo siitä, että heikkohermoisille ori ei kelpaa pelikohteeksi. Toisaalta tuoreimmissa starteissaan Satasen Onni on esittänyt pieniä merkkejä varmistumisesta, ja ravatessaan muille tulee kiire pysyä vauhdikkaan viisivuotiaan kyydissä. Huippukyky onkin lauantaina mielenkiintoinen seurattava.

Karsinnassa ruutia oli alussa aivan liikaa, mutta alun koheltamisen jälkeen Satasen Onni kesti kärkeen edettyään hienosti.

“Satasen Onni on luonteeltaan sellainen, että sillä on hirveä kiire keulaan”, hevosen valmentaja Lasse Huttunen aloittaa. “Pitää vain laittaa liukusekki kireämmällä, ettei tarvitse tukea käsillä hevosta niin paljoa. Karsinnassa olin oriin suoritukseen äärimmäisen tyytyväinen, ja ilman alkumatkan räyhäämistä se olisi pystynyt tappelemaan voitosta.”

Finaalissa valittiin lähtöradat karsinnan menestyksen perusteella, ja valmentaja pääsi valitsemaan ratojen kolme ja seitsemän väliltä.

“Seiskaradalta pääsee tekemään leveämmän ringin, ja asettelemaan vauhtia hieman paremmin. Jos kaikki onnistuu, niin ulkoa voi päästä pujottelemaan mahdollisesti kärkipaikalle saakka. Selästä hevosella on ajettu vähän matkaa Oulu Express -finaalissa, mutta käytännössä sillä ei voi ajaa toisten takana. Ainoastaan, jos vauhti on riittävän kovaa, eikä sitä välillä oteta pois. Sellainen nykivä tempo on energiselle hevoselle hankala.”

Vermossa raviyleisö näki, miten innokas Satasen Onni osaa olla. Huttunen myöntää, että myös kotioloissa pojassa on välillä turhankin paljon virtaa.

“Julkisella paikalla menohaluja on vielä enemmän”, Huttunen nauraa. “Kotona ori on iän myötä vähän rauhoittunut, eikä paina itseään ihan hapoille. Vermon kisan jälkeen kaksi-kolme päivää hevonen enimmäkseen makoili tarhassa, mutta kyllä neljäntenä päivänä se oli jo tuttu oma itsensä. Tapaninpäivänä ajoin hevosella harjoituksen, jossa Satasen Onni oli normaali menohaluinen itsensä.”

Huttunen on kävi kymmenisen vuotta sitten Ypäjän hevosopiston ja otti opintoihin mukaan myös kengityslinjan. Siitä on ollut apua hevosen kanssa, jolle sopivaa balanssia ei löydy kaupan hyllyltä.

“Onnin kengitys on ainoa laatuaan Suomessa ja varmasti myös koko maailmassa. Peruskengässä oriin ravi ei suju. Sitä on joutunut painottamaan ja hitsaamaan. Ravi on saatu raiteilleen, vaikka laukkoja onkin sitten tullut innokkuuden myötä.”

Vauhtia hevosella on vaikka muille jakaa, eikä kestopuolikaan ole ongelma. Satasen Onni kulki jo nelivuotiaana täyden matkan 27,3-vauhtia.

"Santtu (Raitala) haastoi kerran ohjastajien pukukopissa, että hyvissä olosuhteissa Onni saattaisi jo nyt ottaa 1.15-vauhtisen palan. Alle 1.20-kyytiä se mielestäni joka tapauksessa pätkän pääsee. Sillä ajettiin jo nuorempana 1.35-vauhtisissa hiittiraveissa ensin laukkojen kerta kaksi kierrosta sitä vauhtia, ja kolmannen ylimääräisen kierroksen Satasen Onni kulki tasaannuttuaan 1.30-kyytiä. Eli jaksoakin löytyy."

Kävi lauantain kisassa kuinka tahansa, niin Satasen Onni pystyy nousemaan sarjoissaan korkealle, jos se vain saa onnistumisia tulevaisuudessa alle.

"Uskon, että Satasen Onni parantaa ja kehittyy ajan myötä. Se on vasta uransa alussa, ja kun turha innokkuus julkisilla paikoilla tasaantuu, niin tulevaisuudessa hevoselta on lupa odottaa menestystä. Vermoon lähdetään hyvillä fiiliksillä yrittämään."

Lasse Huttusella on kuusi ajohevosta, ja puolet työpäivästä mies kengittää Savonlinnan alueen hevosia. Voi olla, että Satasen Onni nostaa 30-vuotiaan ravimiehen lähivuosina otsikoihin.

Satasen Onni juoksee lähdössä 6, joka on Toto75-pelin toinen kohde