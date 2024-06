Toto75-ennakko Oulu: Joshua B.R. haastajana pronssidivisioonaan – "Ihan maailman huipuin luonteeltaan"

Joshua B.R. on startannut tänä vuonna vasta kolme kertaa. Toukokuun puolivälissä se teki runsaan neljän kuukauden tauolta heti ennätyksensä 12,4 täydellä matkalla.

”Joshuan etupolvia vähän operoitiin alkuvuodesta. Se oli Örebrossa heti tosi hyvä. Siihen nähden mitä sillä oli kotona ennen starttia ajettu, vähän harmittikin, että hevonen joutui juoksemaan tauolta niin kovan lähdön. Iltaraveihin taso oli kova, kun voittaja meni 11,1.”

Oriin lähiviikkojen tavoitteet ovat pronssidivisioonassa, jonka karsintoihin se mahtuu Oulun jälkeen vielä ainakin kerran. Kaustisen finaalikierrokselle 6. heinäkuuta ori varmisti paikkansa Kajaanin voitolla.

”Joshuan kanssa meillä on sellainen lyhyen ajan suunnitelma, että Oulun jälkeen tulee kolme viikkoa Suur-Hollolan viikonvaihteeseen, ja siellä on myös pronssidivisioona. Hevonen hoidetaan Oulun reissun jälkeen, ja eläinlääkäri saa tsekata sen läpi. Lahden jälkeen on Kaustisen finaalikierros, eikä sen pidemmälle ole suunniteltu.”

Ouluun kolmikko starttaa varhain lauantaiaamuna. Ravien jälkeen Säde kertoo hevosten yöpyvän raviradalla. ”Äimärautiolla on hyvät vierastallit”, hän kiittelee.

Ensi viikolla Ruotsista saapuu myös tallin nuorempia hevosia kilpailemaan Suomeen.

”Ensi keskiviikkona tulee kolme tai neljä hevosta lisää. Meillä on kaksi Suomessa syntynyttä tammaa, jotka ovat aloittaneet ihan ok, ja niillä on tähtäimessä Tammakriterium. Myös 3-vuotiaalla ruunalla yritetään loppuvuoden ikäluokkakilpailuihin. Ainakin toistaiseksi olen täällä näiden kanssa”, Säde kertoo.

Suomessa syntyneille hevosille rajattu Number One on Majestic Manille yksi välietappi ennen Suur-Hollolaa. Kajaanissa keulasta neljänneksi sinnitelleelle ’Taistolle’ startti oli kauden viides.

”Hevonen oli just sellainen kuin odotettiinkin. Sitä ennen oli kuukauden starttiväli, joka on tälle vähän liian pitkä. Avaus meni Kajaanissa aika pitkäksi, ja siellä kun on pitkä loppusuora, se ei ehkä ollut ihan Majestic Manin mieleen”, Säde arvioi.

”Yllättävän sitkeästi se kuitenkin piti. Lisäksi hevonen oli välissä aika kovassa treenissä, kun sillä ajettiin paljon pehmeässä. Se on ollut aina hyvä, kun on ajettu viikon välein kilpaa.”

Joshua B.R. starttaa suursuosikki EL Jetpackin ykköshaastajana Oulun Toto75-kierroksen 5. kohteessa, joka starttaa lauantaina kello 16.05. Majestic Man juoksee päätöskohteessa kello 16.45.