Toto75-ennakko Oulu: No Limit Royaltyn voittotehtailulle jatkoa?

Lauantainen Oulun Toto75-kierros huipentuu 10 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan lämminveristen 2120 metrin avoimeen ryhmäajoon. Suosikkeina matkaan lähtevät sisimmiltä radoilta kiihdyttävät Selmer I.H. ja Dozen of Oysters sekä ysikaistalta starttaava Kurri Jari Boko. Radalta kahdeksan matkaan avaa kolmen ykkössijan mittaisen voittoputken rakentanut No Limit Royalty. Viime startissaan 8-vuotias ruuna kiri ykköseksi 10,5-vauhtisessa lopetuksessa ohi keulassa juosseen Thai Profitin.

”Mitään muutosta ei viime kisan jälkeen ole tapahtunut ainakaan huonompaan suuntaan”, Sanna Palosaari aloittaa.

”Nyt kuitenkin veri punnitaan. Oikeastaan hirvitti, kun maanantaina näin lähtölistan ja ennen kaikkea lähtöpaikan.”

Palosaarelle voitto kasikaistalta olisi pienimuotoinen yllätys, mutta juoksun onnistuessa kaikki on mahdollista. Voittoja No Limit Royalty on juossut tällä kaudella peräti viisitoista. Näistä neljätoista on tullut Palosaaren treenistä, jonne hevonen siirtyi viime maaliskuussa.

”Jotenkin hevonen on vielä syksyllä ja alkutalvesta muuttunut entistä vapautuneemmaksi. Ollaan esimerkiksi pystytty jättämään jotain varusteita pois hevosen ollessa rennompi. Syytä rentoutumiseen en osaa sanoa”, Palosaari kertoo.

No Limit Royalty kilpaili aiemmin Jarno Kauhasen valmennuksesta, josta siirtyi Palosaaren talliin Kauhasen itse tarjottua hevosta heille.

”Kyseltiin Jarnolta kerran yhtä toista hevosta, mutta hän ei ollut silloin halukas sitä myymään. Keväällä Jarno kuitenkin soitti ja kyseli kiinnostaisiko teitä No Limit Royalty. Hetken aikaa siinä sitten kauppoja hierottiin, kunnes päätettiin ostaa hevonen.”

Voittosummaa No Limit Royalty on Palosaaren valmennuksesta kartuttanut 30 000 euron verran. Lauantaina sillä vielä on mahdollisuus hakea kaudelleen arvokasta huipennusta.

”Startin jälkeen hevonen saa jäädä tauolle ja annetaan sen ihan kunnolla hengähtää kunnes taas jatketaan kilpailemista. Tauolle jäämisen piti tapahtua jopa vähän aikaisemmin, mutta hevonen oli niin hirmuisen virkeä että ajateltiin paremmaksi jatkaa kilpailemista vielä hetki”, Palosaari sanoo.

No Limit Royalty juoksee Oulun Toto75-pelin päätöskohteessa lähdössä 11. Toto75-pelissä on jaossa jackpot-rahaa 70 000 euroa.